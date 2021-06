Aste giudiziarie del giorno 8/6/21 – n.14: Aidone, Piazza Armerina, Centuripe, Catenanuova, Valguarnera, Enna

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 8/6/21 – n.14

Sicilia > Enna > Aidone – Via Bulzè n. 12 e Via Re Martino II

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 18.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

a) Fabbricato sito nel Comune di Aidone Via Bulzè n. 12 e Via Re Martino II, identificato al N.C.F. al foglio 78/A, particella 195 sub 1 Categoria A/5 cl.2, vani 2 e particella 198 categoria A/6 cl. 3 vani 1. b) Terreno sito nel Comune di Aidone, identificato al foglio 78 particella114, esteso circa 600 mq, incolto ed inutilizzato.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Piazza dei Martiri d’Ungheria 15

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 21.600,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento sito in Piazza Armerina alla Piazza dei Martiri d’Ungheria n. 15, in catasto Foglio 130/F particella 2878 sub 6 categoria C/2 cl. 4 mq. 29, particella 2876 sub 2 e particella 2878 sub 7 costituiscono un’unica particella di categoria A/3 cl. 1 vani 4,5 e particella 2878 sub 4 piano primo;

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Palermi

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 216.000,00 €

Tipologia Terreno

Terreni, con annessi fabbricati diruti, estesi Ha 2.14.52, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Palermi censiti al Catasto terreni di Piazza Armerina Foglio 98, particelle 640 di mq. 170 e 990 (già 234) di Ha 2.14.10 .

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – c.da Sambuco

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 69.000,00 €

Tipologia Terreno

a) Terreni, estesi mq. 76.450 circa, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Sambuco. b) Fabbricati rurali

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – c.da Rasalgone

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 66.000,00 €

Tipologia Terreno

Terreni, estesi mq. 144.030 circa, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Rasalgone

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – via Roma n. 71

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:30

Prezzo Base 21.000,00 €

Tipologia Deposito

Locale posto a piano terra del fabbricato sito in Piazza Armerina via Roma n. 71 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina al foglio 130/E particella 3195 sub 2 – categoria C/2 cl. 3 della superficie di mq. 47 circa

Sicilia > Enna > Centuripe – Piazza DUOMO 43/44

Procedure concorsuali / Fallimentare 7/2019 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 09:00

Prezzo Base 35.000,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

lotto unico locale commerciale

Sicilia > Enna > Catenanuova – Via XXIV MAGGIO 101

Esecuzioni civili 51/1993 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 09:30

Prezzo Base 26.340,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

APPARTAMENTO FACENTE PARTE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Crisoforo Colombo, 168

Contenzioso civile 951/2009 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 10:00

Prezzo Base 24.615,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato di vani 8 sito nel Comune di Valguarnera alla Via Cristoforo Colombo 168

Sicilia > Enna > Enna – Via Sant’Agata 90/A

Esecuzioni civili 112/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 11:00

Prezzo Base 126.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento posto al terzo piano con due ingressi uno di fronte e uno a destra salendo dalla scala unica avente accesso dal civico 90 A, della consistenza catastale di sette vani

Sicilia > Enna > Enna – Via Sant’Agata 90/A

Esecuzioni civili 112/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 11:00

Prezzo Base 147.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento posto al terzo piano, con ingressi a sinistra e di fronte salendo la scala unica avente accesso al civico 90 A, composto da cinque vani ed accessori, con annesso box garage (posto macchina) posto al secondo piano interrato, esteso metri quadrati 13 circa, con accesso attraverso il montacarichi delle automobili da via Sant’Agata n. 90E (non funzionante), contrassegnato con il n. “14…

Sicilia > Enna > Enna – Via Sant’Agata 90/A

Esecuzioni civili 112/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 08/06/2021 11:00

Prezzo Base 126.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

appartamento posto al quarto piano con ingressi a destra e di fronte salendo la scala unica avente accesso al civico 90/A, della consistenza catastale di sette vani.

