Vasco Rossi ai detenuti “Capisco la vostra tristezza, tenete duro”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Questa pandemia globale ha messo in ginocchio il mondo ed è stata una tragedia epocale, è stata dura per noi fuori, non posso che immaginare come sia stata per voi dentro. Oltre alla condizione dell’essere in carcere, che tra l’altro conosco, perchè è una condizione che ho provato, quindi capisco la vostra rabbia e soprattutto la tristezza”. Lo afferma Vasco Rossi, in un videomessaggio di solidarietà ai detenuti in occasione della “Maratona oratoria” organizzata dalla Camera penale di Bologna. “Io ho cercato di fare tesoro di quell’esperienza, per cercare di diventare più forte per affrontare i problemi che ci sono nella vita. Consiglio anche a voi di fare altrettanto, di dare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha…”, ha sottolineato, citando anche una sua canzone.

“Volevo dirvi che vi sono vicino, vi abbraccio forte, e vi auguro che i vostri problemi legali e anche umani si possano risolvere al più presto possibile e al meglio. Tenete duro, teniamo duro, bisogna tenere duro. C’è poco da fare, in ogni caso, sia dentro che fuori, vi abbraccio forte”, ha concluso Vasco Rossi.

(ITALPRESS).