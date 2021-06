Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 11 giugno 2021: Barrafranca, Calascibetta

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 11 giugno 2021





Revoca del decreto 26 aprile 2021 ed autorizzazione al direttore tecnico della Parafarmacia Mattina, sita nel comune di Barrafranca, al commercio on line dei farmaci SOP e OTC. Con decreto n. 437 del 18 maggio 2021 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato revocato il decreto n. 339 del 26 aprile 2021 e contestualmente è stato autorizzato il dr. Giuseppe Mattina, direttore tecnico della Parafarmacia Mattina, sita in via Vasapolli n. 235 a Barrafranca (EN), al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmainlinea.it.

(2021.20.1095)028

Conferma del decreto 2 settembre 2020, concernente valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Calascibetta.

Con decreto n. 76 del 17 maggio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica, in relazione all’ordinanza T.A.R. di Catania n. 873/2020 di richiesta di riesame avanzata dalla ditta Lima Antonio Maria e Scribano Carmela, il decreto n. 87 del 2 settembre del 2020 reso ai sensi e per effetto dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e sm.i., in conformità al parere n. 256 del 5 agosto 2020 della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, risulta confermato dal parere n. 109 del 28 aprile 2021, con cui si ritiene che il «Piano di lottizzazione in contrada Buonriposo contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67, particelle 1610 e 161 foglio di mappa n. 53, particelle 404 e 405 – ditta proponente Lima Antonio Maria e Scribano Carmela», sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

(2021.20.1090)119