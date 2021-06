Galles-Svizzera 1-1, azzurri in testa al girone

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Galles e Svizzera non vanno oltre l’1-1 a Baku nella prima giornata del gruppo A degli Europei. La Nazionale di Petkovic si illude con l’1-0 di Embolo ma subisce la doccia gelata al 74′ col colpo di testa vincente di Moore. Sono i due bomber di M’gladbach e Cardiff i protagonisti del pomeriggio. Non Gareth Bale, in ombra e mai nel vivo del gioco. Nel primo tempo però le star sono solo i due portieri. Al 15′ la prima occasione: James crossa dalla sinistra, Moore di testa prova a sorprendere Sommer che si supera e devia in corner. La risposta al 20′ è affidata a Schar che sugli sviluppi di un calcio d’angolo tenta un colpo di tacco respinto da Ward. Sembra essere in giornata Daniel James che sulla corsia mancina sfugge costantemente via a Mbabu e Schar che al 30′ è costretto a spendere un’ammonizione. Poche trame offensive per la Svizzera che però domina il possesso palla con il 68%: Shaqiri è costretto ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti, i due esterni sembrano più concentrati a tenere d’occhio Bale e James che ad offendere. La chance più nitida del match si registra al 45′: Embolo difende un pallone in area e scarica per Seferovic che a botta sicura da pochi passi calcia alto. Nella ripresa si accende di nuovo Embolo: al 47′ scappa via di prepotenza a Rodon e Davies e calcia trovando la deviazione di Ward. Ma sul corner successivo il portiere non può nulla sul colpo di testa vincente dell’attaccante del Borussia M’gladbach che riscatta un campionato sotto tono. Ma il Galles non subisce il contraccolpo dell’episodio. Anzi, è da questo momento che la squadra di Page inizia a giocare. E al 74′ c’è il pareggio: sugli sviluppi di un angolo corto dalla destra, Morrell disegna un cross in mezzo per il colpo di testa di Moore che vale l’1-1. All’84’ la Svizzera si illude con la rete di Gavranovic ma il var cancella il vantaggio per fuorigioco. Mercoledì prossimo la Svizzera sfiderà gli azzurri (primi da soli in testa al girone dopo la vittoria di ieri), il Galles resterà a Baku contro la Turchia.

