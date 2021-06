Share Facebook

“Per il delitto di Saman quelle zoccole di femministe di sinistra dove sono?”

Domanda Rossella Angiolini, Presidente della Commissione pari opportunità della Provincia di Arezzo e prima di dimettersi chiarisce che le è “montata la rabbia per un omicidio per cui non ho visto alcuna manifestazione, rispetto a quelle per il Ddl Zan”. Il 19 maggio scorso a Cutro, in provincia di Crotone, un giovane italiano organizzò una spedizione punitiva contro il padre e il fratello della fidanzata che aveva osato lasciarlo. Questo mentre i nostalgici di Dio-Patria e Famiglia dispensavano islamofobia contro i “finto buonisti di sinistra”. Dall’inizio del 2021 in Italia sono stati più di 40 i femminicidi, ma nessuno ha interessato quanto quello di Saman Abbas perchè Saman è stata uccisa in quanto donna desiderosa di emanciparsi dalla cultura maschilista e patriarcale e non in quanto apostata ma una donna ammazzata perchè rifiutava il velo è meglio di una ammazzata perchè rifiutava il marito, è più utile alla propaganda antifemminista.



Gabriella Grasso





Aggiornamento:

“DELITTO DI SAMAN, MA QUELLE ZOCCOLE FEMMINISTE DI SINISTRA DOVE SONO?” – ROSSELLA ANGIOLINI SI DIMETTE DALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PROVINCIA DI AREZZO, DOPO IL POST SU FACEBOOK E LE POLEMICHE CHE NE SONO SEGUITE: “SONO DISPIACIUTA DI ESSERMI FATTA PRENDERE DALLA RABBIA. MA SUL CASO SAMAN NON ARRETRO”.