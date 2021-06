Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 18 giugno 2021: Centuripe, Troina

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 18 giugno 2021





Finanziamento ed impegno di somma per il progetto “PO FESR 2014/2020 – Val Simeto – OT 7.4.1 – Strategia D’Area Sperimentale – Riammagliamento della rete viaria e ripristino tratti in frana della SP 41 Centuripe – Stazione Mandarano – B° S.P. 82”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1128 del 19 maggio 2021, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità in data 28 maggio 2021, si è provveduto a finanziare il progetto esecutivo relativo all’intervento PO FESR 2014/2020 – Val Simeto – OT 7.4.1 – Strategia D’Area Sperimentale – Riammagliamento della rete viaria e ripristino tratti in frana della SP 41 Centuripe – Stazione Mandarano – B° S.P. 82, nonchè ad impegnare sul capitolo 672494 la somma di € 2.490.000,00.

PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse 6 – Priorità d’investimento 6.c – Obiettivo specifico 6.6 – Azione 6.6.1 – Ammissione a valutazione con riserva di un’operazione proposta dall’Azienda Silvo pastorale del comune di Troina. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente ha approvato il decreto n. 689 dell’11 giugno 2021, relativo all’“Ammissione a valutazione con riserva dell’operazione ID 54, Progetto di ristrutturazione e riqualificazione funzionale della Caserma Rifugio Bracallà da adibire a Centro visita e a fruizione e connessione sentieristica con il Sentiero Italia-Regione siciliana (Tratto Dorsale dei Nebrodi) – Proponente Azienda Silvo pastorale del comune di Troina”, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 6 – Priorità d’investimento 6.c – Obiettivo specifico 6.6 – Azione 6.6.1 – “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”, di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 945 del 29 novembre 2019 e ss.mm.ii. Il provvedimento è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e in quello istituzionale del Dipartimento dell’ambiente www.regione.sicilia.it.

