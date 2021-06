Aste giudiziarie del giorno 24/06/21 – n.5: Enna, Piazza Armerina

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 24/6/21 – n.5

Sicilia > Enna > Enna – Via PERGUSINA snc

Esecuzioni civili 9/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/06/2021 11:00

Prezzo Base 123.225,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Piena proprietà per l’intero del fabbricato adibito a negozio ubicato in Enna (EN), via Pergusina s.n.c., a piano terra dell’edificio 14 – complesso edilizio “ENNA DUE”, immobile allo stato libero, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Enna al foglio 80, part. 718 sub 32, zona cens. 2, categ. C/1, cl. 4, mq. 55, piano terra, R.C. €1.309,48.

Sicilia > Enna > Enna – Via PERGUSINA SNC

Esecuzioni civili 9/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/06/2021 11:00

Prezzo Base 8.580,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Piena proprietà per l’intero del fabbricato adibito ad autorimessa ubicato in Enna (EN), via Pergusina s.n.c., al piano S3 dell’edificio 13 – complesso edilizio “ENNA DUE”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Enna al foglio 80, part. 711 sub 45, zona cens. 2, categ. C/6, cl. 3, mq. 19, R.C. € 52,01, piano S3.

Sicilia > Enna > Enna – Via Pergusina snc

Esecuzioni civili 9/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/06/2021 11:00

Prezzo Base 14.020,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Piena proprietà per l’intero del fabbricato adibito ad autorimessa ubicato in Enna (EN), via Pergusina s.n.c., al piano S3 dell’edificio 13 – complesso edilizio “ENNA DUE”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Enna al foglio 80, part. 711 sub 49, zona cens. 2, categ. C/6, cl. 3, mq. 25, R.C. € 68,43, piano S3.

Sicilia > Enna > Enna – Via Pergusina snc

Esecuzioni civili 9/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/06/2021 11:00

Prezzo Base 15.380,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Piena proprietà per l’intero del fabbricato adibito ad autorimessa ubicato in Enna (EN), via Pergusina s.n.c., al piano S1 dell’edificio 15 – complesso edilizio “ENNA DUE”, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Enna al foglio 80, part. 718 sub 72, zona cens. 2, categ. C/6, cl. 3, mq. 27, R.C. € 73,90, piano S1.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Santa Margherita 37

Esecuzioni civili 49/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/06/2021 12:00

Prezzo Base 38.400,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE composto da n.2,5 vani, censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 130, particella 760, sub 2, categoria A/5, classe 3, piano 1-2, sup (compresa la parte scoperta) mq 58,96.

