Aste giudiziarie relative al giorno 29/6/21 – n.2: Enna, Piazza Armerina

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 29/6/21 – n.2

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Destra di Raja snc

Esecuzioni civili 22/2009 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/06/2021 11:00

Prezzo Base 66.179,52 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

– piena proprietà di appezzamento di terreno – piena proprietà di fabbricato capannone industriale – piena proprietà di fabbricato magazzino -piena proprietà di fabbricato per civile abitazione

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Sotto Giardino Garibaldi 1-3

Esecuzioni civili 53/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/06/2021 12:00

Prezzo Base 19.840,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà su fabbricato per civile abitazione composto da piano terra, primo e secondo totale vani 7,5.

