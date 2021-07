Mattarella “Parità di genere è obiettivo della Repubblica”

ROMA (ITALPRESS) – “Uno degli obiettivi fondamentali della Repubblica è l’affermazione dell’effettiva parità di genere, il valore del principio di uguaglianza è sancito dall’articolo 3 della Costituzione non per mera enunciazione ma nella convinzione che costituisca una delle condizioni indispensabili per la realizzazione degli ideali della Repubblica, per il suo sviluppo sotto ogni profilo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella durante la visita della Fondazione Marisa Bellisario al Quirinale. “L’impegno della Fondazione Marisa Bellisario rafforza l’esigenza di parità delle donne, si fa promotrice di questo messaggio importante nel nostro Paese per la concreta realizzazione di nuovi spazi conquistati e da conquistare. Auspico che non vi sia resistenza a questo ma che al contrario, le Istituzioni garantiscano percorsi sempre più ampi per arrivare a questo obiettivo” ha aggiunto il presidente Mattarella.

(ITALPRESS).