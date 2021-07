Pogacar si prende la maglia gialla al Tour de France

LE GRAND-BORNAND (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dylan Teuns vince l’ottava tappa del Tour de France 2021, la Oyonnax-Le Grand-Bornand di 150,8 km. Nella prima frazione alpina della Grande Boucle, il belga della Bahrain Victorious chiude in solitaria in una giornata che ha visto soprattutto la grande prestazione di Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates chiude quarto nella tappa (alle spalle di Izaguirre Insausti e Woods) ma balza in testa alla generale conquistando la maglia gialla, con 1’48” di vantaggio sul belga Van Aert. Nessuno dei big riesce a tener testa al cambio di passo del corridore classe 1998: alza dunque bandiera bianca Van der Poel, in testa alla classifica generale dal termine della seconda frazione. E domani sarà altra tappa durissima, la nona da Cluses a Tignes di 144,9 km con il Col du Prè (Hors-Categorie) da scalare.

(ITALPRESS).