Covid, 480 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – “Crollo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute sono 480, 760 in meno rispetto alle 24 ore precedenti e questo a fronte di 74.649 tamponi processati, e che determina un tasso di positività allo 0,64%. Crescita sostenuta dei decessi, 31 i morti contro i 12 di ieri, numero che però è determinato da un riconteggio di 10 deceduti da parte della Regione Campania per il periodo dicembre 2020 a giugno scorso, e 4 da parte della regione Toscana. I guariti sono 1.582 mentre gli attuali positivi calano di 1.133 attestandosi su un numero totale di 43.531. Si allenta anche oggi la pressione sugli ospedali: 1.337 i ricoverati (-27), 191 i pazienti in terapia intensive, con una flessione di 6 sul totale e 2 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare attualmente si trovano 42.003 persone. Sul fronte delle regioni il Lazio è prima per nuovi casi (83), seguita da Campania (68) e Sicilia e Piemonte (58).

(ITALPRESS).