Aste giudiziarie relative al giorno 13/7/21 – n.6: Centuripe, Troina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 13/7/21 – n.6

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada Cugno di Carcaci snc

Esecuzioni civili 23/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/07/2021 12:00

Prezzo Base 17.990,10 €

Tipologia Terreno

piena proprietà per l’intero degli appezzamenti di terreno e fabbricati

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada Cugno di Carcaci snc

Esecuzioni civili 23/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/07/2021 12:00

Prezzo Base 8.006,70 €

Tipologia Terreno

piena proprietà per l’intero degli appezzamenti di terreno e fabbricato

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada Cugno di Carcaci snc

Esecuzioni civili 23/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/07/2021 12:00

Prezzo Base 27.644,15 €

Tipologia Terreno

piena proprietà per l’intero degli appezzamenti di terreno e fabbricato, censiti in Catasto al foglio 5: part. 931, seminativo irriguo di ettari 1.03.20; part. 933, seminativo di are 00.19; part. 935, agrumeto di ettari 1.20.48, all’interno di questa particella è presente un fabbricato semidiruto non censito in mappa in precarie condizioni statiche, non utilizzabile e da demolire.

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada Cugno di Carcaci snc

Esecuzioni civili 23/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/07/2021 12:00

Prezzo Base 5.604,53 €

Tipologia Terreno

piena proprietà per l’intero del terreno, censito in Catasto al foglio 5, part. 101, frutteto irriguo di are 21.85.

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada Cugno di Carcaci snc

Esecuzioni civili 23/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/07/2021 12:00

Prezzo Base 5.059,80 €

Tipologia Terreno

piena proprietà per l’intero del terreno, censito in Catasto al foglio 5, part. 276, estesa complessivamente are 21.00 e costituita dalla porz. AA frutteto irriguo di are 19.20 e dalla porz. AB uliveto di are 1.80

Sicilia > Enna > Troina – Via U. Giuffrida 15

Esecuzioni civili 43/2012 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 13/07/2021 11:00

Prezzo Base 166.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento per civile abitazione sito in Troina (EN), Via U. Giuffrida n.15 al secondo e terzo piano, censito al N.C.E.U. del Comune di Troina al foglio n. 25 – part. n. 699 – sub 4 -cat. A/3 – classe 3 – vani catastali 9 -rendita catastale € 395,09



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it