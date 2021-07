Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 luglio 2021: Aidone, Piazza Armerina, Parco Floristella-Grottacalda

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 luglio 2021





Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Casa dei Fanciulli Baronessa Carmela Trigona di Geraci, con sede legale in Piazza Armerina. Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Casa dei Fanciulli Baronessa Carmela Trigona di Geraci, con sede legale in Piazza Armerina (EN), disposta con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 932/Serv. 7 IPAB del 24 aprile 2015, trasmesso con nota prot. n. 21079 del 21 maggio 2021.

(2021.24.1309)099

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Costituzione del consiglio dell’Ente Parco minerario Floristella Grottacalda.

L’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana, giusta decreto n. 42 del 15 giugno 2021, ha costituito il consiglio dell’Ente Parco minerario Floristella Grottacalda, così composto:

a) avv. Pietro Patti, nella qualità di presidente, nominato dal Presidente della Regione;

b) ing. Antonino Alvano, nella qualità di componente, nominato in rappresentanza dall’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana; c) dott.ssa Francesca Draià, sindaco del comune di Valguarnera, nella qualità di componente, nominato in rappresentanza del presidente del libero Consorzio comunale di Enna e dei sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera.

Il decreto in parola è disponibile nel sito internet istituzionale dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beni culturali.

(2021.24.1333)007

Valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico nel comune di Aidone. Con decreto n. 692 dell’11 giugno 2021 del dirigente del servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato assoggettato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto per la realizzazione di un parco fotovoltaico denominato Aidone – e delle relative opere di connessione alla RTN nel comune di Aidone (EN) alla località ‘Pizzo del Pozzo’ della potenza complessiva nominale di 40 MW”, proposto dalla ITS Medora s.r.l. Il suddetto D.R.S. n. 692/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 1248.

(2021.24.1338)119