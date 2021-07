Aste giudiziarie relative al giorno 14/7/21 – n.1: Valguarnera

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 14/7/21 – n.1

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Contrada Sottoconvento

Esecuzioni civili 38/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 14/07/2021 12:00

Prezzo Base 16.998,91 €

Tipologia Terreno

Terreni annotati in catasto di detto comune al fg. 7, p.lla 44, qualità classe seminativo 2, superficie are 32 ca 30, e p.lla 45 qualità classe seminativo 2, superficie are 24 ca 80, di proprietà del debitore esecutato per l’intero.



Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it