Un ventaglio con Santa Rosalia per pausa estiva attività dell’Ars

PALERMO (ITALPRESS) – Un ventaglio raffigurante Santa Rosalia per la tradizionale cerimonia di chiusura della attività parlamentare per la pausa estiva all’Assemblea Regionale Siciliana. A consegnarlo oggi in Sala La Torre è stato Giovanni Ciancimino, presidente della Stampa parlamentare che ha annunciato anche di lasciare l’incarico. Il ventaglio riporta l’immagine di Santa Rosalia tratta da un’opera del XVII secolo intitolata “Santa Rosalia entro una ghirlanda di fiori” di un ignoto pittore fiammingo-novellesco.

“Si tratta di una delle opere più innovative che abbiano come soggetto la patrona di Palermo – ha spiegato Patrizia Monterosso, presidente della Fondazione Federico II che ha collaborato alla realizzazione del ventaglio – “è stata l’immagine portante della mostra Rosalia Eris in peste patrona, organizzata dalla Fondazione nel 2018”.

(ITALPRESS).