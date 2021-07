Aste giudiziarie relative al giorno 15/7/21 – n.10: Barrafranca, Piazza Armerina, Enna, Regalbuto, Villarosa

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 15/7/21 – n.10

Sicilia > Enna > Barrafranca – Contrada Caldarella snc

Esecuzioni civili 29/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 13:00

Prezzo Base 126.652,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

LOTTO 1A) foglio 25 particella 950 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 3, consistenza 191 mq, rendita 631,32 Euro, indirizzo catastale: C.da Caldarella, piano: T-1.

Sicilia > Enna > Barrafranca – Contrada Caldarella snc

Esecuzioni civili 29/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 13:00

Prezzo Base 122.668,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

LOTTO 2B) foglio 25 particella 950 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 3, consistenza 190 mq, rendita 628,01 Euro, indirizzo catastale: C.da Caldarella, piano: T.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Paratore sn

Esecuzioni civili 75/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 12:30

Prezzo Base 81.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile costituito da un appartamento con annesso locale legnaia sito in Piazza Armerina in C.da Paratore presso lo svincolo tra le strade provinciali SP 15 ed SP 90, avente superficie esterna lorda di mq. 204 ed altezza interna netta di mt. 2.60, posto al piano terra di un fabbricato costituito da tre alloggi unifamiliari sovrapposti con accesso distinto e separato rispetto alle altre due uni…

Sicilia > Enna > Enna – Via Orfanatrofio 54/56

Esecuzioni civili 4/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 12:00

Prezzo Base 71.250,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile abitativo, piano T-1, catasto fabbricati sezione urbana I foglio 39 particella 11037 sub 1, zona censuaria 1, categoria A/3 classe 2 consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 156 m2, rendita catastale euro 367,98; per un valore complessivo da perizia, depositata il 03/06/2016, ammontante a Euro 95.000,00.

Sicilia > Enna > Villarosa – Frazione VILLAPRIOLO – Via Vittoria 4

Esecuzioni civili 127/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 10:00

Prezzo Base 77.694,01 €

Tipologia Laboratorio artigiano

Locale laboratorio, piano T, catasto fabbricati foglio 8 particella 177 sub 21-22, zona censuaria 2, categoria C/3 classe 2 consistenza e rendita catastale, rispettivamente, 412 m2 euro 1.383,07 e 42 m2 euro 140,99;

Sicilia > Enna > Villarosa – Frazione VILLAPRIOLO – Via Vittoria 4

Esecuzioni civili 127/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 10:00

Prezzo Base 304.856,15 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Locale commerciale, piani T-1-2-3, catasto fabbricati foglio 8 particella 177 sub 19-20, zona censuaria 2, categoria D/8 rendita catastale, rispettivamente, euro 12.662,00 e euro 1.156,00;

Sicilia > Enna > Villarosa – Frazione VILLAPRIOLO – Via Vittoria 4

Esecuzioni civili 127/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 10:00

Prezzo Base 88.589,88 €

Tipologia Deposito

Locali deposito, catasto fabbricati, articolati: – piano T, foglio 8 particella 177 sub 24, zona censuaria 2, categoria C/2 classe 3 consistenza 410 m2 rendita catastale euro 783,46; – piano 1, foglio 8 particella 177 sub 15, zona censuaria 2, categoria C/2 classe 3 consistenza 115 m2 rendita catastale euro 219,75; – piano 2 foglio 8 particella 177 sub 16, in corso di costruzione;

Sicilia > Enna > Villarosa – Frazione VILLAPRIOLO – Via Vittoria 4

Esecuzioni civili 127/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 10:00

Prezzo Base 9.598,20 €

Tipologia Deposito

Locale deposito, piano T, catasto fabbricati, foglio 8 particella 177 sub 25, zona censuaria 2, categoria C/2 classe 3 consistenza 74 m2 rendita catastale euro 141,41;

Sicilia > Enna > Regalbuto – Via Vito Cardaci 42/B

Esecuzioni civili 82/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 09:00

Prezzo Base 20.188,83 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare, piano primo e secondo, categoria A/4 classe 2 consistenza 1,5 vani, più altra unità immobiliare adiacente, stesso indirizzo, piano primo e secondo, categoria A/4 consistenza 1,5 costituenti le due descritte unità immobiliari, di fatto, unica abitazione

Sicilia > Enna > Regalbuto – Via Vito Cardaci 44

Esecuzioni civili 82/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 15/07/2021 09:00

Prezzo Base 5.246,75 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare piano terra, catasto fabbricati categoria C/6 consistenza 29 mq.



