Aste giudiziarie relative al giorno 20/7/21 – n.6 : Piazza Armerina, Aidone, Enna, Nissoria

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 20/7/21 – n.6

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Scarante

Esecuzioni civili 19/2002 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 09:00

Prezzo Base 18.800,00 €

Tipologia Deposito

Piena proprietà di un locale adibito a deposito sito in Piazza Armerina c.da Scarante e censito al catasto urbano di detto comune al foglio 180, particella 3 sub 2 cat. C/2, mq 32 circa.

Sicilia > Enna > Aidone – Via adelasia 42

Esecuzioni civili 42/2002 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 11:30

Prezzo Base 196.992,00 €

Tipologia Alberghi e pensioni

immobile urbano in aidoen viaAlesaia n. 42 categoria D/2

Sicilia > Enna > Enna – Contrada mazzone-pollicarini snc

Esecuzioni civili 22/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 10:00

Prezzo Base 780.194,40 €

Tipologia Abitazione di tipo rurale

Fondo rustico sul quale insiste un complesso immobiliare di n°10 fabbricati adibiti per attività Agricola e l’allevamento di bestiame in particolare n°2 Fienili, n°1, Locale di deposito, n°5 Stalle, n°1 Sala latte , n°1 Deposito attrezzi.

Sicilia > Enna > Nissoria – Contrada CANNOLO snc

Esecuzioni civili 28/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 10:30

Prezzo Base 15.609,38 €

Tipologia Magazzino

magazzino mq 82

Sicilia > Enna > Nissoria – Contrada CANNOLO snc

Esecuzioni civili 28/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 10:30

Prezzo Base 83.548,13 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

fabbricato commerciale p. t-1-2

Sicilia > Enna > Nissoria – Contrada CANNOLO snc

Esecuzioni civili 28/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 20/07/2021 10:30

Prezzo Base 31.218,75 €

Tipologia Magazzino

magazzino mq 81 comunicante con altro magazzino di mq 87



