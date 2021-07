Aste giudiziarie relative al giorno 21/7/21 – n.13: Pietraperzia

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 21/7/21 – n.13

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’ snc

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 40.695,30 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Immobili uso negozio, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 229 sub 2, cat. C/1, Cl. 6, mq. 114, piano T. e part. 229 sub 16, cat. C/1, Cl. 6, mq. 80, piano T., da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 1.666,00#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 7.310,72 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Immobile uso negozio, in N.C.E.U. di Pietraperzia, foglio 61 part. 236 sub 2, cat. C/1, Cl. 6, mq. 47, piano T, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 8.053,97#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 1.571,69 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso garage, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 236 sub 7, cat. C/6, Cl. 6, mq. 16, piano T, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 1.807,36#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 28.091,86 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 236 sub 10, cat. A/3, Cl. 2, 6,5 vani, piano 1, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 2.273,64#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 28.091,86 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 236 sub 15, cat. A/3, Cl. 2, 6,5 vani, piano 4, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 2.273,64#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’ snc

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 28.091,86 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 236 sub 16, cat. A/3, Cl. 2, 6,5 vani, piano 4, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 2.273,64.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 23.902,34 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 236 sub 17, cat. A/3, Cl. 2, 6,5 vani, piano 5, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 14.583,67#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 12.430,43 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Immobile uso negozio, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 237 sub 2, cat. C/1, Cl. 6, mq. 78, piano T, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 12.376,81#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’ snc

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 1.467,92 €

Tipologia Garage o autorimessa

Immobile uso garage, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 237 sub 3, cat. C/6, Cl. 6, mq. 15, piano T, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 1.737,94#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 7.784,41 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 237 sub 4, cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, piano 1, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 7.001,31#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 9.656,06 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Immobile uso abitativo, in N.C.E.U. di Pietraperzia, al foglio 61 part. 237 sub 5, cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, piano 1, da sanare urbanisticamente, con costi fissi non negoziabili di € 7.542,07#.

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Viale DELLA LIBERTA’ snc

Esecuzioni civili 34/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 21/07/2021 16:30

Prezzo Base 15.233,68 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Immobile uso negozio, in N.C.E.U. di Pietraperzia, foglio 61 part. 236 sub 1, cat. C/1, Cl. 6, mq. 95, piano T, da sanare urbanisticamente, con costi fissi, non negoziabili di € 14.747,39#.



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it