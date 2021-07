Aste giudiziarie relative al giorno 22/7/21 – n.6: Nicosia, Regalbuto, Gagliano, Catenanuova

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 22/7/21 – n.6

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Fiume Salso

Esecuzioni civili 18/2013 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 22/07/2021 11:00

Prezzo Base 78.708,00 €

Tipologia Magazzino

Piena proprietà di: capannone per allevamento di animali, con relativa corte, concimaia e paddock; terreno agricolo esteso are 87,96 seminativo; magazzino-pagliaia.

Sicilia > Enna > Regalbuto – Contrada Gangemi

Esecuzioni civili 55/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 22/07/2021 10:00

Prezzo Base 112.140,00 €

Tipologia Terreno

Appezzamenti di terreno estesi complessivamente ha 18.66.23 e fabbricato che vi insiste, quota di proprietà 1/1.

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato – Contrada Castelluccio Comuni Soprani

Esecuzioni civili 55/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 22/07/2021 10:00

Prezzo Base 40.991,00 €

Tipologia Terreno

Appezzamenti di terreno estesi complessivamente ha 16.39.64, quota di proprietà 1/1.

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato – Contrada Castelluccio Comuni Soprani

Esecuzioni civili 55/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 22/07/2021 10:00

Prezzo Base 21.530,00 €

Tipologia Terreno

Terreno esteso complessivamente ha 8.61.20, quota di proprietà 1/1.

Sicilia > Enna > Catenanuova – Contrada Vigne Vecchie

Esecuzioni civili 44/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 22/07/2021 10:30

Prezzo Base 160.800,00 €

Tipologia Terreno

Terreno in catasto al foglio 7, part. 376 esteso are 78,39 con capannone di mq. 228, in catasto al foglio 7, part. 282. con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza.

Sicilia > Enna > Catenanuova – tra Via Maccarrone Ludovico n. 35 e via Roma n. 28

Esecuzioni civili 44/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 22/07/2021 10:30

Prezzo Base 46.620,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Vano garage adibito a bottega, in catasto al foglio 5, partt. 421 sub 3 e 423 sub 4, P.T., Categ. C/6, mq. 27 con ogni accessorio, dipendenza e pertinenza.



