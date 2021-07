Aste giudiziarie relative al giorno 27/7/21 – n.1: Assoro-Dittaino

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 27/7/21 – n.1

Sicilia > Enna > Assoro – Zona DITTAINO AGGLOMERATO INDUSTRIALE ASI SNC

Procedure concorsuali / Fallimentare 1/2007 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 27/07/2021 11:30

Prezzo Base 1.809.816,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

Fabbricato sito nel Comune di Assoro censito dall’ufficio del territorio di Enna al Fog. 55, Part. 951, piano T-1, rendita €. 34.550,972) Terreni nel Comune di Assoro censiti dall’ufficio del territorio di Enna al Fog. 55, Part. 1013, superficie 4,24 are e Part. 1015, superficie 4.47 are, per un totale di are 8,71



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it