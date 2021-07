Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 23 luglio 2021: Agira, Centuripe

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 23 luglio 2021





Autorizzazione unica della ditta Eurostrade s.r.l. per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel comune di Agira.

Con decreto n. 581 del 18 giugno 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla ditta Eurostrade s.r.l., ai sensi dell’art. 208 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, per svolgere le operazioni R13 ed R5 di cui all’allegato “C” al D.lgs. n. 152/2006, sito nel comune di Agira (EN), foglio n. 102, particella n. 130 q.p.

(2021.26.1448)119

ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto

fotovoltaico nei comuni di Centuripe, Paternò e Belpasso.

Con decreto n. 101/Gab del 24 giugno 2021 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto di un impianto

fotovoltaico denominato “Belpasso” da 300 MWp e delle relative opere connesse da realizzare nei comuni di Centuripe (EN), Paternò

(CT) e Belpasso (CT)”, proposto dalla società IBVI 1 s.r.l.

Il suddetto D.A. n. 101/Gab/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della

Regione siciliana, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell’art. 68, comma 4, della

legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi-regione.sicilia.it), codice procedura n. 179.

(2021.26.1401)119