Aste giudiziarie relative al giorno 28/7/21 – n.3: Piazza Armerina

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 28/7/21 – n.3

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via STRADONELLO 89

Esecuzioni civili 25/2008 Tribunale Enna

Data dell’asta 28/07/2021 10:00

Prezzo Base 49.800,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Casa per civile abitazione I piano e garage/autorimessa. Per maggiori dettagli si rimanda alle perizie allegate.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada CASALE

Esecuzioni civili 25/2008 Tribunale Enna

Data dell’asta 28/07/2021 10:00

Prezzo Base 16.094,40 €

Tipologia Terreno

Terreno seminativo

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada BOSCO BLANDINO CORVO SNC

Esecuzioni civili 25/2008 Tribunale Enna

Data dell’asta 28/07/2021 10:00

Prezzo Base 198.480,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unico corpo di fabbrica realizzato con struttura portante composto da due unità immobiliare, una con 4,5 vani e l’altra con 9 vani, oltre autorimesse. Maggiori dettagli si rimandano alle perizie allegate.



Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it