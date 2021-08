Unipa, Micari “Dati test medicina confermano appeal dell’Ateneo”

PALERMO (ITALPRESS) – “I dati in continuo aumento relativi ai partecipanti al prossimo concorso nazionale per l’ingresso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di area sanitaria confermano la costante crescita dell’attrattività del nostro Ateneo”. Lo ha detto il Rettore dell’Università degli Studi di Palerm Fabrizio Micari. “Si evidenzia – ha aggiunto – un marcato aumento per il 2021, con 2820 partecipanti, rispetto agli anni scorsi, poichè il riferimento significativo va fatto con il dato di 2497 partecipanti del 2019. Va ricordato infatti che nel 2020, 2798 partecipanti, a seguito delle disposizioni ministeriali per ridurre i trasferimenti degli studenti tra le regioni, hanno partecipato a Palermo anche gli studenti domiciliati nelle province della Sicilia occidentale che avrebbero dovuto effettuare il test nelle altre sedi universitarie italiane. Il dato di quest’anno è invece relativo, soltanto, alle prime scelte sulla sede dell’Università di Palermo, come nel 2019. A questo significativo aumento ha contribuito, certamente, anche l’attivazione del nuovo Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ad Indirizzo Tecnologico (MEDIT) che, già all’esordio, ha visto 102 prime opzioni per i 60 posti a concorso. Il Corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria contribuisce con 112 prime opzioni per 25 posti a concorso, mentre le rimanenti sono ad appannaggio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per i restanti 420 posti a concorso”. “Questo trend positivo, che si aggiunge all’incremento costante degli immatricolati registrato negli ultimi anni – ha concluso il rettore – conferma la significativa crescita di appeal di UniPa, sottolineando il valore della nostra offerta formativa e delle sue novità, della qualità della didattica e del potenziamento continuo dei servizi, elementi fondanti del nostro Ateneo, insieme alla centralità rapporto con gli studenti, ritenuti punti di forza anche a livello nazionale”.

(ITALPRESS).