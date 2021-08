Basta con gli insegnanti NO VAX

Share Facebook

Più di 200mila docenti non hanno ancora fatto il vaccino. Fra loro ci sono No Vax, Boh Vax e attendisti. Fra questi insegnanti, taluni sono incapaci di valutare i rischi della mancata vaccinazione e talaltri di agire secondo un necessario dovere sociale. Ci sono anche i gomplottisti e i persuasi che un microchip trasformerà l’umanità tutta in un Blob eterodiretto.



Questi professori e queste professoresse cosa possono insegnare ai ragazzi, che invece il vaccino hanno già fatto? Apprendiamo dalle ultime classifiche Invalsi che le insufficienze in italiano sono il 44% mentre in matematica salgono al 51% a livello nazionale e al 70% al Sud. Il sospetto che molti insegnanti non siano all’altezza del loro compito, c’è e allora che fare?

Gabriella Grasso