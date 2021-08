Covid, Sicilia ancora prima regione con 1.101 casi. Ricoveri in aumento

ROMA (ITALPRESS) – La Sicilia si conferma anche oggi prima regione per contagi con 1.101 nuovi positivi (-33 rispetto a ieri). E’ quanto rileva il ministero della Salute attraverso il bollettino quotidiano sul monitoraggio del Covid. Una crescita che si registra con 13.954 tamponi processati, (il 12 agosto erano stati 16.602) per un tasso di positività al 7,8%. In aumento i decessi, 13 (+1 rispetto alle 24 ore precedenti). I guariti sono 392, gli attualmente positivi crescono di 696 toccando il numero di 16.930. Prosegue l’incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, dove i posti occupati sono 499 (+26). 65 (+6) i ricoverati in terapia intensiva, con 7 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente 16.366.

