Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 agosto 2021: Dittaino (Asi Enna)

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 13 agosto 2021





Verifica di assoggettabilità ambientale della variante non sostanziale approvvigionamento biomassa di una centrale di produzione di energia elettrica da biomassa in località Dittaino, area industriale ASI di Enna.

Con decreto n. 952 del 21 luglio 2021 del dirigente del servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stata assoggettata al procedimento di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la “Variante non sostanziale approvvigionamento biomassa” relativa alla centrale di produzione di energia elettrica da biomassa della potenza elettrica di 18.7 MW elettrici corrispondenti a circa 60 MW termici, in località Dittaino, area industriale ASI di Enna”, proposta dalla società SPER S.p.A.

Il suddetto D.R.S. n. 952/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana (http://www.regione.sicilia.it) ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 1452.

(2021.29.1648)119