Aste giudiziarie relative al giorno 28/9/21 – n.2: Enna, Agira

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 28/9/21 – n.2

Sicilia > Enna > Agira – Via San Vincenzo 3

Esecuzioni civili 50/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 28/09/2021 10:30

Prezzo Base 7.700,00 €

Tipologia Magazzino

Fabbricato destinato a magazzino sito in Agira in Via San Vincenzo n. 3, piano terra, riportata al N.C.E.U. al Foglio n. 24 particella n.2122 sub. 3 ex sub. 2, categoria catastale C/2, classe 2, consistenza 20 mq, superficie catastale 25 mq, rendita catastale € 36,15

Sicilia > Enna > Agira – Via Nardone 9

Esecuzioni civili 50/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 28/09/2021 10:30

Prezzo Base 30.300,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Casa indipendente destinata a civile abitazione sita in Agira in Via Nardone n. 9, piano terra e primo, riportata al N.C.E.U. al Foglio n. 24 particella n.2122 sub. 1, classe A/4 classe 1, consistenza 4 vani, superficie catastale 85 mq, totale superficie escluse aree scoperte 84 mq, piano terra e primo, rendita 99,16



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it