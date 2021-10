Aste giudiziarie del giorno 13/10/21 – n.3: Villarosa, Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 13/10/21 – n.3

Enna > Villarosa – Via Genco 35

Esecuzioni civili 67/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/10/2021 15:30

Prezzo Base 31.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di un appartamento sito in Villarosa (EN), via Genco n.35, censito al catasto urbano di detto comune al foglio 19, particella 1171 sub 9, particella 1173 sub 4, cat. A/2, vani 7, con annesso locale deposito sito al piano terra del medesimo edificio con ingresso dalla via Genco n.37, censito al catasto urbano di detto comune al foglio 19, particella 1171 sub 11, cat. C/2, mq 15.

Sicilia > Enna > Villarosa – Accesso dalla via Butera 7-9

Esecuzioni civili 67/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/10/2021 15:30

Prezzo Base 40.650,00 €

Tipologia Magazzino

Piena proprietà di un magazzino sito in Villarosa (EN), con accesso dalla via Butera n.7-9, censito al catasto urbano di detto comune al foglio 19, particella 1173 sub 7, cat. C/2, mq 127 (108 cat.), e locale adibito ad autorimessa sito in Villarosa (EN), con accesso dalla via Torregrossa n.38, censito al catasto urbano di detto comune al foglio 19, particella 1173 sub 8, cat. C/6, mq 65 (53 c…

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Patermi

Esecuzioni civili 21/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/10/2021 15:00

Prezzo Base 186.000,00 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in agro di Piazza Armerina (EN), c.da Patermi snc e censito al catasto terreni al foglio 98 partt. 352 e 463 complessivamente esteso mq 1.401,00, oltre alla piena proprietà del fabbricato censito al catasto fabbricati di detto comune al foglio 98, part. 392 cat. D/8, di cui mq. 316,40 di aree coperte e mq. 1747 di aree scoperte, adibiti ad impi…



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it