Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 5 novembre 2021: Enna, Assoro

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 5 novembre 2021





Assunzione di impegno provvisorio di tipo Z sull’Azione 4.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Agenda Urbana di Enna/Caltanissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2962 del 6 ottobre 2021, registrato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità, assunto al prot. n. 112698/2021 del 19 ottobre 2021 capitolo 672487, per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 4, Obiettivo specifico 4.6, Azione 4.6.1, per l’Agenda Urbana delle città di Enna/Caltanissetta, a valere sul capitolo di spesa 672487, è stato assunto l’impegno provvisorio di tipo Z per un importo totale di € 2.834.636,73 ripartiti in € 600.000,00 per l’anno 2021; € 2.000.000,00 per l’anno 2022 ed € 234.636,73 per l’anno 2023. Il testo integrale del D.D.G. n. 2962 del 6 ottobre 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.43.2327)133

Esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare nei comuni di Enna e Assoro.

Con decreto n. 1420 del 12 ottobre 2021 del dirigente del servizio 1 Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è ritenuta esperita positivamemte la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di DC 667,80 kWp comprensivo delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e di colonnine di ricarica di auto elettriche, da realizzarsi nella zona industriale IRSAP della provincia di Enna, nei comuni di Enna e Assoro”, proposto dalla società Energy Efficiency Consulting s.r.l.

Il suddetto D.R.S. n. 1402/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/

regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimentoambiente) ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 1252.

(2021.41.2228)119