Aste giudiziarie relative al giorno 11/11/21 – n.17: Aidone, Piazza Armerina, Enna

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 11/11/21 – n.17

Sicilia > Enna > Aidone – Via Bulzè n. 12 e Via Re Martino II

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 13.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

a) Fabbricato sito nel Comune di Aidone Via Bulzè n. 12 e Via Re Martino II, identificato al N.C.F. al foglio 78/A, particella 195 sub 1 Categoria A/5 cl.2, vani 2 e particella 198 categoria A/6 cl. 3 vani 1. b) Terreno sito nel Comune di Aidone, identificato al foglio 78 particella114, esteso circa 600 mq, incolto ed inutilizzato.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Piazza dei Martiri d’Ungheria 15

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 16.200,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento sito in Piazza Armerina alla Piazza dei Martiri d’Ungheria n. 15, in catasto Foglio 130/F particella 2878 sub 6 categoria C/2 cl. 4 mq. 29, particella 2876 sub 2 e particella 2878 sub 7 costituiscono un’unica particella di categoria A/3 cl. 1 vani 4,5 e particella 2878 sub 4 piano primo;

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Sambuco

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 51.750,00 €

Tipologia Terreno

a) Terreni, estesi mq. 76.450 circa, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Sambuco. b) Fabbricati rurali

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Rasalgone

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 49.500,00 €

Tipologia Terreno

Terreni, estesi mq. 144.030 circa, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Rasalgone

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Roma 71

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 15.750,00 €

Tipologia Deposito

Locale posto a piano terra del fabbricato sito in Piazza Armerina via Roma n. 71 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina al foglio 130/E particella 3195 sub 2 – categoria C/2 cl. 3 della superficie di mq. 47 circa

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Palermi

Esecuzioni civili 1/1992 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:00

Prezzo Base 162.000,00 €

Tipologia Terreno

Terreni, con annessi fabbricati diruti, estesi Ha 2.14.52, siti nel Comune di Piazza Armerina c.da Palermi censiti al Catasto terreni di Piazza Armerina Foglio 98, particelle 640 di mq. 170 e 990 (già 234) di Ha 2.14.10 .

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Frattulla snc

Esecuzioni civili 44/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:00

Prezzo Base 28.944,00 €

Tipologia Fabbricato

Fabbricato a due elevazioni, il piano terra consta di tre vani letto, un grande vano soggiorno, una cucina, una sala da pranzo ed un bagno, tramite una scala a chiocciola si accede al piano sottotetto avente un vano letto, un ripostiglio ed un bagno. Fabbricato ad una sola elevazione fuori terra utilizzato come deposito attrezzi e come locale per il ricovero degli animali. Appezzamento di ter…

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Scarlata

Esecuzioni civili 56/1997 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 11:00

Prezzo Base 2.788,88 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà di appezzamento di terreno riportato al C.T. del Comune di Enna Fg. 22 part. 320, uliveto, cl. 2, are 27 ca 34 di cui: are 13 e ca 95 uliveto R.D. €. 7,56 – R.A. €. 5,04; are 13 e ca 39 seminativo arborato R.D. €uro 10,72, R.A. €uro 2,42

Sicilia > Enna > Enna – Via Pergusa 238

Esecuzioni civili 56/1997 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 11:00

Prezzo Base 28.237,30 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento catastalmente n. 194 riportato al C.F. del Comune di Enna, sez. S al fg. 39 part. 12111 sub 21 (già 587 sub 21), cat A/2, cl 1 vani 6,5 rendita catastale euro 362,55;

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – contrada Scarante – Vallone

Esecuzioni civili 50/1995 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:30

Prezzo Base 26.514,93 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà di terreno sito in Piazza Armerina, contrada Scarante – Vallone, iscritto al C.T. al fg. 173, part. 39 di ha 1.20.02 Chiusa, cl. 4, R.D. € 43,39 e R.A. € 18,60, distante circa Km. 2,5 dal centro abitato

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Monsignore Palermo, 74

Esecuzioni civili 50/1995 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:30

Prezzo Base 10.314,59 €

Tipologia Garage o autorimessa

Piena proprietà di garage ubicato al piano seminterrato di un edificio sito in Piazza Armerina alla Via Monsignore Palermo n. 74, censito al N.C.E.U., fg. 131, part. 334 sub 4, z.c.1, cat. C/6, superficie di mq.57, RC €. 144,25

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Gustavo Roccella 16

Esecuzioni civili 50/1995 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 10:30

Prezzo Base 24.021,46 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di appartamento sito al primo piano di un edificio, nel Comune di Piazza Armerina, Via Gustavo Roccella n. 16, distinto al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al fg. 132, part. 334 sub 3, z.c.1, cat. A/3, cl. 2, consistenza 6,5 vani, R. € 328,98, confinante da tre lati col cortile chiuso dell’edificio, dal quarto lato con la scala comune d’accesso. Ha le dimensioni di m. 10.0…

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:30

Prezzo Base 17.512,20 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.324, riportato al C.T. al Fg. 174 part. 427, a 02.94, seminativo, cl 3, R.D. €. 1,06 R.A. €. 0,24; part. 219, Porz. AA, a 04.60, vigneto, cl 2, R.D. 4,04, R.A. 1,66 – Porz AB, a 17.00, uliveto, cl 3, R.D. €. 3,95, R.A. €. 2,63; part. 88, a 12.20, vigneto, cl 4, R.D. €. 2,52, R.A€. 2,21; part. 428, a 01.80, seminativo, cl 3, R.D. …

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:30

Prezzo Base 19.638,45 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.180, con entro stanti due fabbricati di cui appresso. Riportato al C.T. al Fg. 175 part. 198, a 15.90, seminativo, cl 3, R.D. €. 5,75, R.A. €. 1,31; part. 201, a 01.40, FU da accertare part. 20, a 16.70, seminativo, cl 3, R.D. €. 6,04 R.A. €. 1,38; part. 202, a 07.20, seminativo, cl 3, R.D. 2,60, R.A. €. 0,59; part. 217, ca 60, s…

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:30

Prezzo Base 12.109,50 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 2.990, riportato al C.T. al Fg. 175 part. 197, a 04.80, seminativo, cl 2, R.D. €. 2,60 R.A. €. 0,50; part. 208, a 11.40, seminativo, cl 3, R.D. €. 4,12, R.A. 0,94; part. 7, a 13.70, seminativo, cl 3, R.D. €. 7,43, R.A. €. 1,42.

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:30

Prezzo Base 20.776,50 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 27.000, riportato al C.T. al Fg. 175 part. 212, a 94.60, seminativo, cl 3, R.D. €. 34,20, R.A. €. 7,82; part. 402 ( ex 204 b), a 32….

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/11/2021 09:30

Prezzo Base 45.335,70 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.470, con entro stanti fabbricati in parte demoliti.



