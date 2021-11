Aste giudiziarie giorno 18/11/21 – n.10: Enna, Piazza Armerina, Barrafranca, Valguarnera, Assoro, Leonforte

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 18/11/21 – n.10

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Bubbudello

Esecuzioni civili 26/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:30

Prezzo Base 147.967,60 €

Tipologia Terreno

A) Diritto di piena proprietà di terreni agricoli riportati al C.T. del Comune di Enna al fg. 210, partt.: B) terreni riportati al C.T. del Comune di Enna al Fg. 249 partt.: C) Fabbricato riportato al C.F. del Comune di Enna al fg. 210 part. 72: D) immobili riportati al C.F. del Comune di Enna al fg. 210 partt.:

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Bessima

Esecuzioni civili 26/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:30

Prezzo Base 26.036,62 €

Tipologia Terreno

Terreno agricolo di mq. 30.860 riportato al C.T. del Comune di Piazza Armerina (EN) al fg. 108 partt.: – 59 seminativo cl. 2 are 98 ca 50 – 23, porz. AA seminativo cl. 3 ha 2 are 10 ca 09; porz. AB uliveto cl. 2 are 00 ca 01

Sicilia > Enna > Barrafranca – Contrada Gammarera

Esecuzioni civili 26/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:30

Prezzo Base 2.185,31 €

Tipologia Terreno

Terreno agricolo riportato al C.T. del Comune di Barrafranca (EN) al fg. 5 part. – 144, mandorleto cl. 3 are 25 ca 90.

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Arimondi 69

Esecuzioni civili 68/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:00

Prezzo Base 114.750,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Diritto di piena proprietà di una unità immobiliare a destinazione abitativa facente parte di un fabbricato condominiale edificato su di un appezzamento di terreno censito al C.T. del Comune di Valguarnera Caropepe al fg. 16 part. 304 giusta Concessione Edilizia n. 3655 del 07/06/1988 rilasciata dal Comune di Valguarnera. Detti immobili sono riportati al C.F. del Comune di Valguarnera Caropepe

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Arimondi 69

Esecuzioni civili 68/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:00

Prezzo Base 7.480,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Diritto di piena proprietà di un locale garage, di pertinenza dell’appartamento di cui al lotto 1, posto a piano terra del condominio sito in via Arimondi n. 69, al quale si accede tramite una corte comune a tutti gli accessi dei garage. Riportato al Comune di Valguarnera Caropepe (EN) al fg. 16: part. 304, sub 4 categ. C/6 cl. 5 mq 22 via Arimondi n. 69 piano T, rendita catastale euro 67,04

Sicilia > Enna > Assoro – Contrada Montagna

Esecuzioni civili 68/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 10:00

Prezzo Base 76.925,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

– Diritto di piena proprietà di un fabbricato a destinazione abitativa con annesso portico, corte e terreno di pertinenza, piani S1-S2-T,

Sicilia > Enna > Leonforte – Via La Delfa 38

Esecuzioni civili 90/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 09:30

Prezzo Base 22.810,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Quota indistinta ed indivisa di 1/6 del diritto di proprietà sulle seguenti unità abitative site in Leonforte: 1) Casa singola sita in via La Delfa n.38 2) Abitazione autonoma sita in via La Delfa angolo via Latte snc 3) Abitazione autonoma sita in via La Delfa n. 44, di vani 2 più servizi 4) Unità abitativa sita in via La Delfa n. 42, di vani 4 più servizi 5) Unità abitativa sita in via La Del…

Sicilia > Enna > Leonforte – Contrada Cernigliere

Esecuzioni civili 90/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 09:30

Prezzo Base 1.929,00 €

Tipologia Terreno

Terreno sito in agro di Leonforte, Contrada Cernigliere, sistemazione a terrazze, in parte piantumato con alberi di ulivo, soggetto a vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta, censito al foglio 31, part. 212, qualità Sem. Arb., classe 2, esteso are 11 e centiare 30, R.D. €. 7,00, R.A. €. 1,75. Su di esso insiste un piccolo fabbricato abusivo non sanabile, da demolire

Sicilia > Enna > Enna – Via S. Nicola 87 – 87/A

Esecuzioni civili 11/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 13:00

Prezzo Base 15.225,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato per civile abitazione ubicato nel centro urbano composto da tre vani distribuiti tra piano terra, piano primo e piano secondo.

Sicilia > Enna > Enna – Via Messina 77 ex 47/D

Esecuzioni civili 13/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/11/2021 11:30

Prezzo Base 132.000,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato per civile abitazione ubicato nel centro urbano del Comune di Enna composto da n.8 vani, censito al N.C.E.U. del Comune di Enna al foglio 37, particella 771 sub 6 , categoria A/3.



Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

