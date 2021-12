Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24/12/2021: Nicosia, Enna, Centuripe, Concorsi ASP

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 24 dicembre 2021





Provvedimenti concernenti liquidazione di somme in favore dei comuni di Nicosia, Furnari e Montelepre a titolo di anticipazione del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”.

Con decreto n. 1473 del 25 ottobre 2021 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale dell’energia, registrato al n. 1581 del 15 novembre 2021 dalla Ragioneria centrale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, è stata liquidata la somma di € 4.154,06 in favore del comune di Nicosia, con sede in piazza Garibaldi n. 27 – cf. 81002210862, a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. G12G19000150002 – cod. Caronte n. SI_1_21596, sul capitolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della Misura B.3 – Efficientarnento energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) – “Nuove Azioni” (Altre Azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020, impegno pluriennale n. 121 emesso con D.D.G. n. 797 del 12 luglio 2019, reimputato all’esercizio 2021 al n. 466.

(2021.48.2623)131

Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento sull’Azione 4.6.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Enna/Caltanissetta. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3412 dell’8 novembre 2021 – registrato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità, al prot. n. 134150 del 2 dicembre 2021, capitolo 672487, per l’attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 4, Obiettivo specifico 4.6, Azione 4.6.1, per l’Agenda urbana delle città di Enna/Caltanissetta, ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento per un importo totale di € 2.834,636,73. Il testo integrale del D.D.G. n. 3412 dell’8 novembre 2021 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2021.50.2746)133

Esito negativo della procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto di un impianto a tecnologia fotovoltaica, da realizzare nei comuni di Centuripe e Paternò. Con decreto n. 252/Gab del 29 novembre 2021 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, è stata esperita con esito negativo la procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., relativa al “Progetto di impianto a tecnologia fotovoltaica di potenza pari a 384 MWp, denominato “Centuripe” comprese le opere connesse di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Centuripe (EN), in località contrada Sternazza, contrada Pernice, contrada Lazzo vecchio, e di Paternò (CT)”, proposto dalla società IBVI 7 s.r.l. Il suddetto D.A. n. 252/Gab/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/di partimento-ambiente) ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice procedura n. 1187.

(2021.48.2665)119

Esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica da realizzare nel comune di Enna. Con decreto n. 1753 del 30 novembre 2021 del dirigente del servizio 1 Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto “Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza di picco P=980,20 kWp e potenza nominale e d’immissione P=900 Kw da realizzare nel comune di Enna – Zona Industriale Dittaino e relative opere di connessione alla rete E-Distribuzione (RTN)”, proposto dalla ditta Solar Energy Quindici s.r.l. Il suddetto D.R.S. n. 1753/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/di partimento-ambiente), ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice procedura n. 1413.

(2021.48.2659)119

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Mobilità volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1637 del 24 novembre 2020 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura di mobilità volantaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio finalizzata alla copertura di: – n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità in questione redatta secondo le modalità previste dal bando scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà reperibile nel sito internet istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it, successivamente alla pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane (0935-520379).

Il direttore generale: Iudica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami, riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di n. 14 posti di assistente amministrativo Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 1691/2020 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami riservato alle categorie di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di n. 14 posti di assistente amministrativo – ctg. C, specificatamente: – n. 12 unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 68/1999; – n. 2 unità di personale appartenente alle categorie di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate a mezzo PEC: concorso68-99@pec.asp.enna.it o raccomandata A/R: ASP Enna – viale Diaz n. 7 – 94100 Enna scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – concorsi ed esami. Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane (0935-520379).

Il direttore generale: Iudica