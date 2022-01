Da Samsung la nuova gamma TV 2022 MicroLED, Neo QLED e Lifestyle

MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics ha presentato i suoi più recenti TV MicroLED, Neo QLED e Lifestyle, in occasione del Consumer Electronics Show 2022. Grazie ai miglioramenti della qualità d’immagine e sonora, a una più vasta scelta di dimensioni dello schermo, agli accessori personalizzabili e all’interfaccia aggiornata, la line up 2022 rende ancora più concreta la vision aziendale ‘Screens Everywhere, Screens for All’ con immagini realistiche, effetti sonori immersivi ed esperienze iper-personalizzate.

MicroLED, il display d’avanguardia di Samsung, offre la migliore qualità d’immagine del settore grazie a 25 milioni di LED in scala micrometrica che producono singolarmente luce e colore, creando un’esperienza straordinariamente immersiva grazie a colori di notevole intensità e vivacità e a un livello superiore di nitidezza e contrasto. Al CES 2022, Samsung presenta MicroLED in tre dimensioni diverse: 110, 101 e 89 pollici.

Oltre alle innovazioni hardware, MicroLED 2022 supporta una profondità di 20 bit nella scala di grigi. I modelli MicroLED possono così riportare ogni dettaglio di una scena, grazie a un controllo estremamente preciso con oltre 1 milione di step di luminosità e livelli colore, che offre un’autentica esperienza HDR. La gamma MicroLED 2022 esprime inoltre il 100% della gamma cromatica DCI e Adobe RGB, dando luogo a colori sorprendentemente realistici. Insieme al design avvolgente, reso possibile dal rapporto schermo-corpo pari al 99,99%, MicroLED offre prestazioni rivoluzionarie.

MicroLED è dotato di ancora più potenti funzioni di fruibilità e personalizzazione:

Art Mode permette al consumatore di trasformare qualsiasi ambiente domestico in una galleria d’arte, in cui poter scegliere ed esporre le proprie opere d’arte o fotografie digitali preferite. I TV MicroLED 2022 sono inoltre dotati di due esclusive opere d’arte del noto artista e designer Refik Anadol.

Con Multi View gli utenti visualizzano simultaneamente contenuti tratti da quattro fonti diverse tramite una qualsiasi o tutte le quattro porte HDMI, con un’impeccabile risoluzione 4K fino a 120fps.

Dolby Atmos offre un’esperienza audio immersiva di massima qualità, grazie agli altoparlanti dei canali superiori, laterali e inferiori, per sonorità multidimensionali mozzafiato.

Grazie al processore Neo Quantum e all’evoluzione nel campo dell’immagine e del suono, i TV Neo QLED 2022 offrono le immagini più nitide e i paesaggi sonori più immersivi possibili. Il processore Neo Quantum di quest’anno si avvale di un’avanzata mappatura dei toni con unità di retroilluminazione (BLU), che aumenta il livello di luminosità da una gradazione da 12 a 14 bit per un maggiore controllo della fonte luminosa: i Quantum Mini LED. In questo modo, il TV è in grado di regolare la luminosità in 16.384 step, quadruplicati rispetto ai 4.096 step della gamma precedente.

La nuova tecnologia Shape Adaptive Light fa sì che il processore Neo Quantum analizzi righe, forme e superfici per controllare la forma della luce emessa dai Quantum Mini LED, migliorando la luminosità e la precisione di tutte le immagini sullo schermo. Il frutto di tutto ciò è un’eccezionale qualità d’immagine che esprime sullo schermo contenuti pienamente HDR. Samsung Neo QLED 2022 debutta anche un algoritmo a intelligenze multiple per il miglioramento della qualità d’immagine, Real Depth Enhancer. Quest’innovazione tecnologica produce una maggiore sensazione di realismo, definendo ed elaborando un oggetto sullo schermo, rispetto allo sfondo, per creare profondità.

Inoltre, i Neo QLED 2022 di Samsung sono dotati della modalità EyeComfort, che regola automaticamente la luminosità e il contrasto sullo schermo, grazie a un sensore di luminosità integrato e a seconda del momento del giorno. Con il diminuire della luce nell’ambiente, lo schermo riduce gradualmente la luminosità e offre toni più caldi, regolando di conseguenza i livelli di luce blu. In questo modo, garantisce un’esperienza visiva più confortevole di notte, riducendo l’emissione di luce blu, che influisce sulla qualità del sonno delle persone.

Anche le feature sonore di Neo QLED sono state notevolmente aggiornate e migliorate. Sviluppando la tecnologia Object Tracking Sound (OTS), che dirige i suoni nell’ambiente per accompagnare il movimento degli oggetti sullo schermo, i prodotti 2022 saranno dotati di OTS Pro, che comprende potenti altoparlanti up-firing per creare un effetto ‘sound surround’ aereo. Neo QLED 2022 offre anche un’eccezionale esperienza Dolby Atmos. Infatti, grazie agli altoparlanti multi-canale presenti su tutto il televisore, tra cui quelli nuovi posizionati nella parte superiore, Neo QLED offre un’esperienza sonora dinamica che tiene traccia delle azioni da ogni angolatura.

I TV Lifestyle 2022 di Samsung integrano design e tecnologia senza soluzione di continuità per un’esperienza di visione unica e personalizzata. Su The Frame, The Sero e The Serif, è stato installato un nuovo display opaco (Matte Display) con proprietà antiabbagliamento, antiriflesso e antimpronta, per una visione tra le più piacevoli e confortevoli. Il nuovo Matte Display dei TV Lifestyle 2022 di Samsung ha ottenuto tre certificazioni dagli Underwriter Laboratories: ‘Reflection Glare Freè, ‘Discomfort Glare Freè e ‘Disability Glare Freè.

The Frame permette ora la visualizzazione di opere d’arte più realistica, grazie a uno schermo antiabbagliamento e antiriflesso, con Matte Display testurizzato. Lo schermo è anche antimpronta e antimacchia e permette agli utenti di ammirare le proprie opere d’arte preferite in condizioni perfette. The Frame è disponibile con dimensioni che vanno dai 32 agli 85 pollici.

The Serif ha una scocca opaca che complementa perfettamente il nuovo Matte Display, esaltando l’iconico design premium di questo TV. Con l’inserimento di un modello da 65 pollici, The Serif è ora disponibile nei formati da 43 a 65 pollici.

The Sero offre un’esperienza visiva ottimizzata, con il suo nuovo Matte Display, nelle modalità verticale e orizzontale. La nuova funzione verticale Multi View aggiunge un nuovo livello di multitasking e permette agli utenti di visualizzare simultaneamente contenuti diversi nella parte alta e bassa dello schermo, o di cercare informazioni online mentre si guarda un programma.

Gli Smart TV Samsung 2022 sono dotati di un nuovo Smart Hub, che si occupa di proporre e curare contenuti basati sulle preferenze degli utenti. Il nuovo Smart Hub guiderà gli utenti per trovare i loro contenuti preferiti o li aiuterà a scoprire qualcosa di nuovo, riducendo i tempi di ricerca. La sidebar dello Smart Hub facilita anche il passaggio tra diverse categorie di contenuti senza soluzione di continuità – media, giochi (Gaming Hub) e Ambient Mode – consentendo agli utenti di dedicarsi a varie attività.

Gaming Hub: con il Gaming Hub di Samsung gli utenti potranno scoprire ed entrare più rapidamente nei loro giochi preferiti tramite specifici servizi di streaming. I giocatori avranno accesso a un’ampia biblioteca di giochi grazie alle partnership di Samsung con aziende leader di settore come NVIDIA GeForce Now, Stadia e Utomik, e questo è solo l’inizio.

Watch Together: la nuova app permette agli utenti di avviare video chat con amici e famiglia mentre guardano i loro programmi e film preferiti, avvicinando così le persone tra loro.

Calibrazione Smart: questa funzione consente agli utenti di regolare le impostazioni per una qualità d’immagine ottimale. La modalità di base permette di calibrare gli schermi in modo rapido e semplice in 30 secondi, mentre la modalità Professional ottimizza gli schermi in circa 10 minuti per ottenere immagini particolarmente nitide.

I modelli 2022 sono anche dotati di un’ampia serie di accessori per personalizzare l’esperienza utente. Il piedistallo e la staffa per parete a rotazione automatica ereditano da The Sero l’esperienza di visione verticale, permettendo agli utenti una visione mobile grazie alla rotazione automatica dello schermo .

A completamento degli accessori, i prodotti 2022 supporteranno un’interfaccia verticale, compreso lo Smart Hub, e offriranno la funzione di Visione Verticale. Forniranno app come YouTube e TikTok, oltre allo screen mirroring e allo screen casting in modalità verticale. Infine, anche le funzioni lifestyle come Ambient Mode+ e Art Mode sono disponibili in modalità verticale. Il nuovo tasto di rotazione sul telecomando permette di ruotare facilmente lo schermo cliccando un pulsante.

Inoltre, con una maggiore scelta di cornici per The Frame e le staffe per parete sottili a movimento completo per tutti i TV , le possibilità di personalizzare la gamma Samsung 2022 sono infinite.

La serie di soundbar Samsung 2022 è dotata di tecnologia aggiornata per un’esperienza audio ancora più avvolgente e tridimensionale. Q Symphony, l’effetto surround sound emblematico dell’azienda che permette ai Neo QLED e alle soundbar Samsung di operare in sinergia, è stato migliorato. In questo modo, la soundbar entra in sinergia con tutti gli altoparlanti dei televisori, compresi quelli posizionati nella parte superiore, generando un paesaggio sonoro ampio e potente.

Le soundbar 2022 sono dotate anche di connettività wireless Dolby Atmos, una connessione wireless tra Smart TV e soundbar, in cui gli altoparlanti sia di quest’ultima che dello schermo forniscono una straordinaria esperienza audio senza la presenza di fastidiosi cavi.

Inoltre, la nuova soundbar HW-S800B Ultra Slim stabilisce un nuovo standard per la categoria delle soundbar sottili; offre bassi potenti con formato compatto integrando la tecnologia passive radiator con il suo subwoofer. Grazie ai canali degli altoparlanti top-firing, la nuova soundbar ultrasottile trasmette un suono potente con una profondità di soli 1,6 pollici.

‘Negli ultimi anni, il ruolo dei TV è radicalmente cambiato grazie alle innovazioni tecnologiche e alla modalità di fruizione dell’intrattenimento. Con la nostra nuova linea di prodotti, offriamo ai clienti un’esperienza video e audio interamente immersiva, personalizzabile in base alle loro esigenzè, spiega Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung. ‘Per appassionati di film, amanti della TV, dei giochi o anche del mondo dell’arte, Samsung propone offerte all’avanguardia capaci di arricchire qualsiasi ambientè.

(ITALPRESS).