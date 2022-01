Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14/1/22: Enna, Leonforte, Sperlinga

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14 gennaio 2022 2021







Provvedimenti concernenti nomina delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio presso le Ripartizioni faunistico-venatorie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.



Provvedimenti concernenti impegno definitivo perfetto di somme per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di Leonforte e Milazzo.

Con decreto n. 3925/S.11 del 6 dicembre 2021, annotato presso la Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 9 dicembre 2021 al prot. n. 149405, il dirigente del servizio 11 – Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno definitivo perfetto dell’importo di € 183.686,86 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2021, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il ripristino della viabilità della S. 39 nel tratto compreso con la S.S. 121 e l’incrocio con la via Favarotta, nel comune di Leonforte (EN), curati dall’ufficio del Genio civile di Enna.

(2021.51.2876)090

Con decreto n. 3951/S.11 del 6 dicembre 2021, annotato presso la Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 9 dicembre 2021 al prot. n. 149605, il dirigente del servizio 11 – Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha assunto l’impegno definitivo perfetto dell’importo di € 171.229,28 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2021, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante il Santuario di S. Antonio in località Capo Milazzo, nel comune di Milazzo (ME), curati dall’ufficio del Genio civile di Enna.

(2021.51.2877)090

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per il rinnovo dell’autorizzazione di una cava di calcare sita nel comune di Sperlinga. Il dirigente del servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, con decreto n. 1864 del 22 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il “Progetto per il rinnovo dell’autorizzazione della cava di calcare denominata “Barbagianno”, ricadente nel f. 3 del comune di Sperlinga (EN)” – proponente: Ditta Eredi di Paternò Giuseppe s.a.s. di Paternò Antonio e C. (codice fiscale-partita IVA 06360800822 – pec: eredipaternog@pec.it), con sede legale in Sperlinga (EN) in c.da Santa Venera s.n. Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

(2021.51.2948)119