Aste giudiziarie giorno 25/1/22 – n.2: Centuripe, Piazza Armerina

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 25/1/22 – n.2

Sicilia > Enna > Centuripe – Contrada tagliacasse snc

Esecuzioni civili 40/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/01/2022 10:00

Prezzo Base 2.105.000,00 €

Tipologia Alberghi e pensioni

Fabbricato adibito ad albergo-ristorante con relative pertinenze . Censito in C. U. di Centuripe al foglio n. 27 part. 62 sub 2 categoria D/2 contrada Tagliacasse snc piano: S2-S1-T-1-2 ( APE classe energetica D) altro fabbricato adibito ad abitazione, con relativa area di pertinenza, posto nelle vicinanze del primo immobile, In C. U. di Centuripe al Foglio 27 particella 64 sub 1, categoria A…

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada ELSA snc

Esecuzioni civili 72/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/01/2022 10:30

Prezzo Base 291.515,63 €

Tipologia Fabbricato rurale

immobile composto da un Fabbricato ad uso agriturismo, con terreno agricolo circostante. in catasto terreni foglio 272 part. 34 – Foglio 272 part. 193 – foglio 272 particella 244.Ed in Catasto Fabbricati foglio 272 part. 325 sub 1 piano T-1, catg D/10 rendita € 4.376,00 ( fabbricato costruito sulla particella frazionata dall’originaria particella di cui al catasto terreni foglio 272 part. 244)



