Aste giudiziarie giorno 26/1/22 – n.5: Enna, Assoro

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 26/1/22 – n.5

Enna > Enna – Contrada Gentilomo

Esecuzioni civili 85/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/01/2022 12:00

Prezzo Base 348.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Appartamento al piano terra di 9 vani

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Gentilomo

Esecuzioni civili 85/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/01/2022 12:00

Prezzo Base 203.062,50 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Locale ad uso commerciale di mq 110 e locale artigianale di 180 mq posti al piano seminterrato di un fabbricato.

Sicilia > Enna > Enna – –

Esecuzioni civili 27/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/01/2022 11:30

Prezzo Base 68.166,56 €

Tipologia Terreno

Lotto di terreno, sito in agro di Enna, esteso ha 5 are 09 ca 19, meglio censito al catasto terreni del Comune di Enna, foglio 13, particella 194 (ex 165), sul quale insistono una cabina di manovra SNAM Rete Gas ed in prossimità un fabbricato in catasto fabbricati, al foglio 13, particella 195 (ex 165), con ubicazione strada provinciale n. 3, Misericordia, Scalo Ferroviario, piano terra), cate…

Sicilia > Enna > Enna – –

Esecuzioni civili 27/2015 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/01/2022 11:30

Prezzo Base 11.569,50 €

Tipologia Terreno

Lotto di terreno, sito in agro di Enna, esteso are 89 ca 90 , meglio censito al catasto terreni del Comune di Enna, foglio 13, particelle 90, 91, 122 e 147. Vendita soggetta a IVA 22% sul prezzo di effettiva aggiudicazione.

Sicilia > Enna > Assoro – Via

Esecuzioni civili 35/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 26/01/2022 10:00

Prezzo Base 1.317.603,75 €

Tipologia Magazzino

Stabilimento industriale sito in Assoro costituito da n. 3 capannoni industriali e dal terreno circostante iscritti in catasto, quest’ultimo, al N.C.T. del Comune di Assoro, fg. 55, part. 667, seminativo di 1° classe, esteso Ha. 3 are 02 ca 48 R.D. € 203,08, R.A. € 46,87 ed al fg. 55, part. 996, seminativo di 1° classe, esteso are 40 ca. 00 R.D. € 26,86 e R.A. € 6,20



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it