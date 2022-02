Aste giudiziarie giorno 10/2/22 – n.3: Calascibetta, Nicosia

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 10/2/22 – n.3

Sicilia > Enna > Calascibetta – Via Roma 49

Esecuzioni civili 108/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/02/2022 15:30

Prezzo Base 84.750,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Fabbricato per civile abitazione, censito al catasto urbano Sez. A, foglio 80, part. 2767 sub 7 graffata con part. 2768 sub.11, piano 1-S1-S2, cat. A/2, vani 7,5.

Sicilia > Enna > Calascibetta – Via Roma 49

Esecuzioni civili 108/2012 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/02/2022 15:30

Prezzo Base 77.550,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze commerciali

Fabbricato adibito a negozio sito in Calascibetta, Via Roma n.49, censito al catasto urbano Sez. A, al foglio 80, part. 2767 sub.8 graffata con part. 2768 sub.12, piano terra, cat. C/1, esteso 49 mq.

Sicilia > Enna > Nicosia – Via S. Simone 2Q

Esecuzioni civili 52/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 10/02/2022 10:00

Prezzo Base 77.160,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

QUOTE INTERE DELL’APPARTAMENTO E DEL GARAGE SITI IN NICOSIA VIA S. SIMONE N. 2Q (LOCALITA’ S. ANTONINO) CENSITI IN CATASTO AL FOGLIO 80 PARTT. 1142/SUB 4 (CATEGORIA A3 CONSISTENZA CATASTALE VANI 4 OLTRE ALLA SUPERIFICIE DELL’ANNESSO TERRAZZO) E SUB. 19 (CATEGORIA C6 – CONSISTENZA CATASTALE MQ 18)



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it