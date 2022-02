Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 25 febbraio 2022: Barrafranca, Catenanuova, Centuripe, Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 25 febbraio 2022



IACP DI ENNA

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di categoria C, vari profili professionali Si rende noto che presso l’Istituto autonomo case popolari di Enna sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di 4 posti di categoria C vari profili professionali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. I bandi integrali sono pubblicati nell’albo on line dello IACP di Enna e sono visionabili nel sito internet dell’ente: www.iacpenna.it. nella sezione amministrazione trasparente bandi concorso.

Il presidente: Vitale

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 69 del 26 gennaio 2022.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’Associazione GDS Fratres “Adonai” di Catenanuova e dei Punti di raccolta fissi siti in Barrafranca e Centuripe, operanti in convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 TRASFUSIONALE – CRS DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Impegno di somma per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 4527/S11 del 29 dicembre 2021, pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti nella Sezione Documenti/Provvedimenti Dirigenziali/Decreti dirigenziali IMT ed assunto al protocollo presso la Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre 2021 con il n. 166349, il dirigente del servizio 11 – Assetto del territorio ha assunto l’impegno definitivo dell’importo complessivo pari ad € 246.603,56 sul cap. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2021, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo causato da un movimento franoso e del conseguente scivolamento verso valle del rilevato stradale di un tratto della S.P. 16., nel comune di Piazza Armerina.

(2022.5.263)090