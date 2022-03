Aste giudiziarie 29/3/22 – n.9: Nissoria, Piazza Armerina, Aidone, Valguarnera

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 29/3/22 – n.9

Sicilia > Enna > Nissoria

Contrada CANNOLO snc

magazzino mq 82

11.707,04 €

Sicilia > Enna > Nissoria

Contrada CANNOLO snc

fabbricato commerciale p. t-1-2 foglio 50 particela 757

62.661,10 €

Sicilia > Enna > Nissoria

Contrada cannolo snc

Fabbricato adibito ad abitazione sito in Nissoria, c/da Cannolo snc, ubicato a P.T-1-2, categoria A/3, classe 2, vani 8, con rendita Catastale € 202,45 – censito in catasto fabbricati – foglio 50 part. 479 sub 11 , con annesso ripostiglio ubic…

46.068,75 €

Sicilia > Enna > Nissoria

Contrada CANNOLO snc

magazzino mq 81 comunicante con altro magazzino di mq 87

23.414,07 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada ELSA snc

Appezzamento di terreno in Piazza Armerina esteso Ha 5,51,50, in Catasto Terreni Foglio 272, particelle 7, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 9 FR

106.718,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada ELSA snc

Appezzamento di terreno in Piazza Armerina esteso Ha 1,74,00 in C.T. Foglio 272, particelle 233, 358, 432, 433, 434 232 FR

30.818,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada ELSA snc

Appezzamento di terreno in Piazza Armerina esteso Ha 2,28,70, in Catasto Terreni Foglio 273 particella 22, ( estesa Ha 2,28,70 – Seminativo)

9.148,00 €

Sicilia > Enna > Aidone

Via ADELASIA 42

Immobile urbano sito in Aidone, via Adelasia n. 42, in Catasto Fabbricati, Foglio 78, partic. 691 sub 16 ( ex particelle 692 e 691 sub 4, 691 sub 5, 691 sub 6, 691 sub 7, 691 sub 8, 691 sub 9, 691 sub 10, 691 sub 11, 691 sub 12, 691 sub 13 )…

196.992,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Calabria 54

Appartamento al terzo piano, censito al foglio 9 particella 729 sub 12, catg A/3 vani 6, con annesso Box auto al piano S1 – in catasto foglio 9 particella 729 sub 33 C/6

39.121,90 €



