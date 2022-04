Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 15 aprile 2022: ASP – Kore – Amministrative Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Villarosa – Enna piattaforma essiccazione di fanghi

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 15 aprile 2022



ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO n. 192 del 18 marzo 2022.

Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa dell’AVIS comunale di Barrafranca e dei Punti di raccolta fissi siti in Aidone, Leonforte e Pietraperzia, operanti in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. M. Chiello di Piazza Armerina, afferente all’Azienda sanitaria provinciale di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGI





DECRETO n. 234 del 25 marzo 2022.

Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 517/1999, tra la Regione siciliana e la Libera università degli studi di Enna “Kore”.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE







ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Elezioni amministrative del 12 giugno 2022 con turno di ballottaggio del 26 giugno 2022 – Indizione dei comizi elettorali. Con decreto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 124 del 13 aprile 2022, di indizione dei comizi elettorali è stata fissata per il giorno di domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7:00 alle ore 23:00 l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali dei seguenti comuni:

Libero Consorzio comunale di Agrigento: Aragona, Bivona, Campobello di Licata, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Palma di Montechiaro, Santa Margherita di Belice, Sciacca, Villafranca Sicula; Libero Consorzio comunale di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Butera, Campofranco, Marianopoli, Niscemi, Resuttano, Sommatino;

Città metropolitana di Catania: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maniace, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mirabella Imbaccari, Nicolosi, Palagonia, Paternò, Raddusa, Randazzo, San Michele di Ganzaria, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Scordia, Vizzini;

Libero Consorzio comunale di Enna: Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Villarosa;

Città metropolitana di Messina: Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capri Leone, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Fiumedinisi, Francavilla di Sicilia, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Itala, Letojanni, Librizzi, Lipari, Malfa, Merì, Messina, Montalbano Elicona, Motta D’Affermo, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Pagliara, Pettineo, Piraino, Reitano, Roccella Valdemone, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Sinagra, Torrenova, Venetico, Villafranca Tirrena;

Città metropolitana di Palermo: Altavilla Milicia, Altofonte, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Caccamo, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù,

Chiusa Sclafani, Ciminna, Ficarazzi, Gangi, Giardinello, Isnello, Mezzojuso, Palermo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Prizzi, San Cipirello, Santa Flavia, Trappeto, Valledolmo; Libero Consorzio comunale di Ragusa: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli; Libero Consorzio comunale di Siracusa: Avola, Canicattini Bagni, Cassaro, Melilli, Solarino;

Libero Consorzio comunale di Trapani: Erice, Petrosino.

Nello stesso decreto, per lo stesso giorno ed orario, sono state indette le elezioni per il Presidente di circoscrizione ed il Consiglio circoscrizionale delle Circoscrizioni dei comuni di Messina e Palermo.

Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per il giorno di domenica 26 giugno 2022 dalle ore 07,00 alle ore 23,00 la data per l’eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio) relativamente alle elezioni dei Sindaci dei comuni su indicati.

(2022.15.759)050

Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di una piattaforma per il recupero delle risorse idriche tramite essiccazione di fanghi da depurazione e recupero di energia termica dalla parte secca nel comune di Enna.

Con decreto n. 60/GAB del 22 marzo 2022, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di “Realizzazione di una piattaforma per il recupero delle risorse idriche tramite essiccazione di fanghi da depurazione e recupero di energia termica dalla parte secca da realizzarsi nel comune di Enna (EN)” – proponente: ditta Arri s.r.l., con sede legale in via G. Bufalino n. 18/E3 nel comune di Canicattì (AG) (P.I. n. 02959180841 – pec: arri@pec.it).

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente sia nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., sia nella Sezione pubblica del Portale regionale valutazioni ambientali (rif https://si-vi.regione.sicilia.it/viavas –

Codice procedura 919), unitamente a tutta la documentazione afferente al procedimento, ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

(2022.12.564) 119