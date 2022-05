Aste giudiziarie 5/5/22 – n.4: Piazza Armerina, Villarosa, Agira

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 5/5/22 – n.4

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Bonifacio 26 A

Abitativo

Casa composta da due elevazioni fuori terra, sita in via Bonifacio n 26-26 A in Piazza Armerina, censita al C. U del Comune di Piazza Armerina partita 309 fg 130/B part 1282 sub 4, cat A/4 cl 2

7.077,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Via GARIBALDI 309

Abitativo

Abitazione sita in Villarosa via Garibaldi n.309 censita al fg 18, part. 368 sub 7, cat. A/3 vani 7,5

33.750,00 €

Sicilia > Enna > Agira

Vicolo Scuole 7 e 13

Abitativo

Unità immobiliare n.1 sita al piano primo e seminterrato Categoria A/4, classe 3, 3 vani e Unità immobiliare n.3 sita al piano terra Categoria A/4, classe 3, 3 vani.

14.800,00 €

Sicilia > Enna > Agira

Via Consiglio 10

Deposito

Unità immobiliare n.2 sita al piano terra destinata a deposito, categ. C/2, con superficie utile pari a 25 mq.

2.117,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it