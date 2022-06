Aste giudiziarie 8/6/22 – n.10 Barrafranca, Piazza Armerina, Valguarnera

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 8/6/22 – n.10

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Elio Vittorini 35/C Abitativo

Piena proprietà dell’appartamento sito in Piazza Armerina (EN), via Elio Vittorini n.35/C, censito al foglio 179, part. 831 sub 23 cat. A/2, vani 6, con vano garage censito al foglio 179, part. 831 sub 44 cat. C/6, mq 41

130.000,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Viale del Cimitero snc Commerciale

Locale commerciale ubicato in Barrafranca, Viale del Cimitero s.n.c. , adibito ad esposizione, di superficie catastale pari a 125 mq. ed altezza interna di 3,00 metri nonché alloggio sito in Barrafranca, Viale del Cimitero s.n.c., della superfici…

90.250,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada San Giovanni Terreno

Appezzamento di terreno, sito in agro di Barrafranca, Contrada San Giovanni, esteso complessivamente are 41,10, per quanto in effetti misura e per come in effetti si trova, meglio censito nel NCT del Comune di Barrafranca, al foglio 29, mappali 3…

19.000,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada San Giovanni Terreno

Appezzamento di terreno, sito in agro di Barrafranca, Contrada San Giovanni, esteso complessivamente are 13.84, per quanto in effetti misura e per come in effetti si trova, meglio censito nel NCT del Comune di Barrafranca, al foglio 29, mappale 3…

23.750,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 13 Abitativo

LOTTO A: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 13, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1364 sub. 8, categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catasta…

126.825,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4 Abitativo

LOTTO B: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 8, categoria A/2, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie catast…

104.785,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4 Abitativo

LOTTO C: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 10, categoria A/2, classe 2, consistenza 2,5 vani superficie catast…

50.825,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4 Abitativo

LOTTO D: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 11, categoria A/2, classe 2, consistenza 7 vani, superficie catasta…

134.140,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4 Abitativo

LOTTO E: Mansarda (locale deposito – sottotetto non abitabile) sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 13, categoria C/2, classe 2, co…

36.005,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Mazzini 10/12 Abitativo

Unità immobiliare sita a Valguarnera Caropepe (EN) in via Mazzini n. 10/12 catastalmente censita al Fg. 16 part. 141 sub 3 e part. 142 sub 2 graffate, piano terra, primo e secondo, categoria A/4, classe 3, consistenza 7,5, rendita catastale euro …

97.923,71 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it