Aste giudiziarie 5/7/22 – n.5: Barrafranca, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 5/7/22 – n.5

Sicilia > Enna > Villarosa

Via MATTEOTTI SNC

Deposito

Quota 1/1 della piena proprietà, in regime di separazione dei beni, dell’immobile facente parte dell’edificio posto tra le vie Fani e A. De Gasperi di Villarosa (EN)

17.600,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via TORTORICI CREMONA 177

Abitativo

Immobile abitativo costituente un unico fabbricato che si caratterizza di n. 3 piani fuori terra e n. 1 seminterrato; sito tra n. 2 strade dalle quali ha da entrambe accesso.

56.250,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Medaglia D’Oro Angelo Pavone 75

Abitativo

quota 18/36 della piena proprietà di: garage posto a piano seminterrato, ovvero completamente interrato da un lato e libero dal lato opposto, appartamento posto a piano terra, ubicato a Valguarnera Caropepe in via Medaglia D’Oro Angelo Pavone n. …

58.680,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada CALADARELLA – SOPRACANALE

Terreno

Terreno riportato in catasto foglio 25 particella 947 con fabbricato riportato in catasto al foglio 25 particelle 931 sub1,931 sub 2,931 sub 3 mq. 199 C/3, 931 sub 4 vani 4 A/3 ,931 sub5 vani 6,5 A/3; locale deposito riportato in catasto foglio 2…

92.276,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Via Torregrossa 23

Abitativo

Fabbricato piano primo e secondo catastato al foglio 19 sez A particelle graffate 1033 sub 22 e 1004 sub 19 , A/3

80.944,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it