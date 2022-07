Aste giudiziarie 7/7/22 – n.21: Enna, Barrafranca, Catenanuova, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 7/7/22 – n.21

Sicilia > Enna > Enna

Zona INDUSTRIALE DITTAINO SNC

Industriali/Artigianali

A) capannone industriale prefabbricato di forma rettangolare di circa 2.230 mq costituito al piano terra B) capannone in acciaio di forma rettangolare di circa 400 mq adibito a deposito; C) tettoia di circa 45 mq adibita a locali tecnici; D) area…

1.054.000,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via Gen. Cannada 541

Commerciale

piena proprietà del locale commerciale sito nel Comune di Barrafranca, Viale Gen Cannada, identificato al Catasto Urbano del Comune di Barrafranca al foglio 7 particella 1139 sub 15, cat C/1

508.081,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via Gen. Cannada 541

Abitativo

Piena proprietà dell’appartamento ad uso abitativo al piano primo di un fabbricato isolato a due elevazioni

261.278,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via Gen. Cannada 541

Abitativo

Piena proprietà dell’appartamento per civile abitazione allo stato rustico, con annessa corte comune al sub. n. 11 , al piano primo, di un fabbricato

150.397,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via delle Rose snc

Magazzino

Piena proprietà del fabbricato destinato a magazzino allo stato rustico sia all’interno che all’esterno, con annessa corte esclusiva

203.991,00 €

Sicilia > Enna > Sperlinga

Contrada santa venera snc

Terreno

-Appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Sperlinga (En) a circa 11.3km dal comune di Sperlinga, in c.da S. Venera, censito al N.C.T. del Comune di Sperlinga al foglio 3, particella 236; con Fabbricato in cemento armato in scarso stato …

29.700,00 €

Sicilia > Enna > Sperlinga

Contrada santa venera snc

Terreno

-5/9 indivisi dell’appezzamento di terreno in agro del Comune di Sperlinga, censito al N.C.T. del Comune di Sperlinga al foglio 3 partt.106-109.

2.650,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE A): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano 1° …, cl. 3, cons. 6 vani.

165.750,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE C): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano 3°, … cl. 3, cons. 5,5 vani.

165.750,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Autorimessa

CESPITE D): Autorimessa (C/6) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano S1 … cl. 4, cons. 174 m².

97.460,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE E): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T … cl. 3, cons. 3,5 vani.

84.000,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE F): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T… cl. 3, cons. 3 vani.

73.625,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Deposito

CESPITE G): Deposito (C/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T… cl. 2, cons. 13 m². Prezzo base € 5.325,00- Minima offerta in aumento € 500,00.

5.325,00 €

Sicilia > Enna > Catenanuova

Via Padova 29

Magazzino

intera proprietà del magazzino (C/2), di mq 17, censito al NCEU, fg. 1, part. 809, sub 6, con prospiciente terrazzo di mq.43.

13.500,00 €

Sicilia > Enna > Catenanuova

Via Padova SNC

Abitativo

Intera proprietà dell’abitazione di tipo economico (A/3) di vari 5, piano 2°, censito al NCEU, fg. 1, part. 809, sub 5;

54.200,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Tommaso Grassi (angolo Via G. Carducci) 8

Abitativo

piena proprietà dell’appartamento ad uso abitativo, collocato al piano terzo fuori terra nel centro urbano del Comune di Piazza Armerina, Via Tommaso Grassi, n. 8 (angolo Via Giosuè Carducci)

74.130,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Aldo Moro 22

Laboratorio

Piena proprietà di un laboratorio e di magazzini collocati al piano terra nel centro urbano del Comune di Piazza Armerina, Via Aldo Moro n. 22 – Via Sandro Pertini, n. 3

65.600,00 €

Sicilia > Enna > Regalbuto

Via Antonio Gramsci 11

Abitativo

Appartamento sito al 2 e 3 piano in catasto foglio 51 particella 848 sub 19, A/2,vani 6 mq 138

92.001,50 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Carlo Cattaneo 26

Abitativo

Immobile n.1 . Immobile sito in Valguarnera Caropepe Via Carlo Cattaneo n. 26 piano T, di vani 1

18.000,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Carlo Cattaneo 39-43

Abitativo

Immobile urbano sito in Valguarnera Via Carlo Cattaneo n. 39-43 piano T, di vani 1, censito nel catasto urbano del Comune di Valguarnera Caropepe al foglio 13 particella 308 sub 1, cat. A/6

12.000,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it