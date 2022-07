Aste giudiziarie 12/7/22 – n.2: Aidone, Pietraperzia

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 12/7/22 – n.2

Sicilia > Enna > Aidone

Via Messina – Via Erbitea

Abitativo

Edificio inserito in un complesso di case isolate che trova ubicazione tra la Via Messina e la Via Erbitea, a Nord-Nord/Est del comune di Aidone, identificate in N.C.E.U. dello stesso comune alla sez.4, fg n. 78, identificate alle “part. 2256 sub…

42.930,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via E. Montale snc

Abitativo

Immobile destinato ad uso abitativo costituito da un solo piano fuori terra, composta da vani 5

38.980,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it