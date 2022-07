Aste giudiziarie 14/7/22 – n.27: Assoro, Barrafranca, Gagliano, Piazza Armerina, Pietraperzia, Sperlinga

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 14/7/22 – n.27

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Via Dogali 8/10

Abitativo

Piena proprietà del fabbricato per civile abitazione, composto da quattro elevazioni fuori terra, costituito da un vano garage a PT esteso mq 42, e da vani catastali 6,5 a piano terra, primo, secondo e terzo, censito al catasto urbano al foglio 3…

16.500,00 €

Sicilia > Enna > Pietraperzia

Contrada Cerumbella

Terreno

Piena proprietà dell’appezzamento di terreno agricolo esteso Ha 06.33.80, censito al NCT al foglio 87, particelle 103, 109, 129, 139, 161, 162, foglio 88 particella 37;

4.500,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Via TOSCANA 49

Abitativo

Appartamento per civile abitazione, in Barrafranca Via Toscana n. 49, distinto in catasto al foglio 6, part. 279, sub 5, Cat. A/3, mq. 130, 6 vani, rendita €. 272,69;

48.000,00 €

Sicilia > Enna > Sperlinga

Indirizzo non disponibile

Abitativo

Fabbricato censito al catasto al foglio 13, part. 113, piani T/1, Cat. A/4, classe 2, vani 4,5, rendita €. 113,88; quota di proprietà 1 /1.

49.080,00 €

Sicilia > Enna > Assoro

Via Ospedale

Abitativo

Piccolo vano con annessa la corte di pertinenza censita al catasto di Assoro, foglio 18, particella 1830, piano T, categ. A/3, mq 12, rend. Cat. €. 78,50; abitazione su tre livelli

85.000,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Solicchiata

Fabbricato

Fabbricato in corso di costruzione sito in Gagliano Castelferrato (En) C.da Solicchiata, S.P. 34, censito al catasto al foglio 12, part. 220 sub. 2, Cat. F/3

202.318,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Solicchiata

Fabbricato

Fabbricato in corso di costruzione sito in Gagliano Castelferrato (En) C.da Solicchiata, S.P. 34, censito al catasto al foglio 12, part. 220 sub. 3, Cat. F/3

202.318,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Solicchiata

Fabbricato

Fabbricato in corso di costruzione sito in Gagliano Castelferrato (En) C.da Solicchiata, S.P. 34, censito al catasto al foglio 12, part. 220 sub. 4, Cat. F/3

202.318,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Solicchiata

Fabbricato

Fabbricato in corso di costruzione sito in Gagliano Castelferrato (En) C. da Solicchiata, S.P. 34, censito al catasto al foglio 12, part. 220 sub. 5, Cat. F/3

202.318,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Solicchiata

Fabbricato

Fabbricato in corso di costruzione sito in Gagliano Castelferrato (En) C.da Solicchiata, S.P. 34, censito al catasto al foglio 12, part. 220 sub. 6, Cat. F/3

208.991,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via Pirrone 28

Abitativo

Appartamento per civile abitazione ubicato al primo piano di edificio sito in Gagliano Castelferrato (En) Via Pirrone, 28

96.400,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via Pirrone 28

Abitativo

Appartamento per civile abitazione ubicato al secondo piano di edificio sito in Gagliano Castelferrato (En) Via Pirrone, 28

109.150,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via Pirrone 28

Abitativo

Appartamento per civile abitazione ubicato al terzo piano di edificio sito in Gagliano Castelferrato (En) Via Pirrone, 28

115.750,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Timpa Rovetti

Abitativo

Villetta unifamiliare ubicata in Gagliano Castelferrato (En) C.da Timpa Rovetti, con terreno annesso, identificati in catasto: la prima, al foglio 42, particella 485, categoria A/2, classe 2°

160.400,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via G. Verga 1

Abitativo

Appartamento adibito ad ufficio ubicato al piano terra di una palazzina condominiale sita a Gagliano Castelferrato (En) in Via G. Verga, n. 1

27.500,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via G. Verga 1

Garage

Garage ubicato al piano terra di una palazzina condominiale sita a Gagliano Castelferrato (En) in Via G. Verga, n. 1, identificato al catasto al foglio 44, particella 471, sub. 27, categoria C/6

26.700,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via Gebbia 28

Abitativo

Casa unifamiliare ubicata a Gagliano Castelferrato (En) Via Gebbia, n. 28, identificata in catasto al foglio 30, particella 1021, cat. A/3, classe 2, consistenza 6 vani, piani T-1-2

30.100,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Contrada Grotticelle

Terreno

Terreno agricolo ubicato a Gagliano Castelferrato (En) in C.da Grotticelle, lungo la S.P. 56, identificato al catasto terreni al foglio 11, particelle 87, 651, 657 e 89.

37.000,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

ai piedi del rilievo Timpone Bosco

Terreno

Terreno incolto ubicato a Gagliano Castelferrato (En) ai piedi del rilievo Timpone Bosco identificato al catasto al foglio 33, particelle n. 161, 162 e 163.

900,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

in prossimità degli argini del torrente di Gagliano

Terreno

Terreno incolto ubicato a Gagliano Castelferrato (En) in prossimità degli argini del torrente di Gagliano e nelle immediate vicinanze del Cimitero, identificato al catasto al foglio 28, part. 43

750,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

in prossimità della zona Timpone Bosco

Terreno

Terreno incolto ubicato a Gagliano Castelferrato (En) in prossimità della zona Timpone Bosco e nelle immediate vicinanze del Campo Sportivo identificato al catasto al foglio 38, part. 34 e 36.

850,00 €

Sicilia > Enna > Gagliano Castelferrato

Via G. Verga 1

Abitativo

Appartamento adibito ad ufficio ubicato al piano terra di una palazzina condominiale sita a Gagliano Castelferrato (En) in Via G. Verga, n. 1, identificato al catasto a foglio 44, particella 471

39.600,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Nociara snc

Terreno

Lotto n.1: Piena proprietà per l’intero di due fondi rustici siti in agro di Piazza Armerina, C.da Nociara, composti, il primo dalle partt. 3 e 43 del foglio 204 estese per l’intero ha 01.09.70, e il secondo dalle partt. 48 e 57 del foglio 204, e…

20.500,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Scalisa snc

Terreno

Lotto 2: Piena proprietà per l’intero di due fondi rustici siti in agro di Piazza Armerina, C.da Scalisa, composti, il primo dalla part. 4 del foglio 204 estesa ha 56.70

9.100,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Giacomo Matteotti (ex Via Diana n. 52) 92

Commerciale

Lotto 3: Piena proprietà per l’intero del fabbricato sito in Piazza Armerina, Via Giacomo Matteotti n. 92 (ex Via Diana n. 52)

6.000,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Giacomo Matteotti ( ex n. civ. 86) 98

Commerciale

Lotto 4: Piena proprietà per l’intero del fabbricato sito in Piazza Armerina, Via Giacomo Matteotti n. 98 (ex n. civ. 86)

26.000,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Giacomo Matteotti (ex n. civico n. 88) 100

Abitativo

Lotto 5: Piena proprietà per l’intero del fabbricato sito in Piazza Armerina, Via Giacomo Matteotti n. 100 (ex n. civ. 88)

115.000,00 €



