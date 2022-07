Aste giudiziarie 21/7/22 – n.7: Barrafranca, Centuripe, Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 21/7/22 – n.7

Sicilia > Enna > Centuripe

Contrada Paportello-Mandanici-Restigo SNC

Terreno

Terreno agricolo esteso are 25 ,90

2.221,87 €

Sicilia > Enna > Centuripe

Contrada Paportello-Mandanici-Restigo SNC

Terreno

Terreno agricolo esteso are 79,50

4.725,00 €

Sicilia > Enna > Centuripe

Contrada Paportello-Mandanici-Restigo SNC

Terreno

Terreno agricolo esteso ha 1,8416

11.475,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Itria 45 39

Abitativo

l’immobile è da classificarsi come abitazione singola suddivisa catastalmente in due unità immobiliari: 1- Fabbricato sito in Piazza Armerina Via Itria 45, part. 3884 sub 1, piano terra con consistenza di 1,5 vani; 2- Fabbricato sito in Piazza A…

33.263,50 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Roccella 20

Abitativo

Piena proprietà di un appartamento di 103,70 mq ubicato al secondo piano di una palazzina condominiale.

30.544,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada Caldarella snc

Industriali/Artigianali

LOTTO 2B) foglio 25 particella 950 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 3, consistenza 190 mq, rendita 628,01 Euro, indirizzo catastale: C.da Caldarella, piano: T.

78.508,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Paratore sn

Abitativo

Immobile costituito da un appartamento con annesso locale legnaia sito in Piazza Armerina in C.da Paratore presso lo svincolo tra le strade provinciali SP 15 ed SP 90

45.563,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it