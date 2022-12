Aste giudiziarie relative al giorno 20/12/22 – n.19: Enna, Barrafranca, Catenanuova, Leonforte, Nicosia, P.Armerina, Troina, Valguarnera, Villarosa

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 20/12/22 – n.19/strong>

Sicilia > Enna > Troina

Via nazionale 186

Abitativo

FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN TROINA, VIA NAZIONALE N. 186

13.000,00 €

Sicilia > Enna > Troina

Contrada castile snc

Abitativo

APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TROINA,CONTRADA CASTILE, DELLA COMPLESSIVA SUPERFICIE CATASTALE DI ARE DODICI E CENTIARE TRENTA

55.000,00 €

Sicilia > Enna > Nicosia

Contrada PANOTTO SN

Complesso immobiliare

UN IMMOBILE AD USO ABITAZIONE AI PIANI TERRA E PRIMO, UN IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA E OTTO PARTICELLE DI TERRENO UBICATI IN AGRO DEL COMUNE DI NICOSIA CONTRADA “PANOTTO”.

95.585,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE A): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano 1° …, cl. 3, cons. 6 vani.

124.350,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE B): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano 2°, …cl. 3, cons. 5,5 vani.

124.350,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE C): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano 3°, … cl. 3, cons. 5,5 vani.

124.350,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Autorimessa

CESPITE D): Autorimessa (C/6) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano S1 … cl. 4, cons. 174 m².

73.100,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE E): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T … cl. 3, cons. 3,5 vani.

63.000,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Abitativo

CESPITE F): Abitazione di tipo civile (A/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T… cl. 3, cons. 3 vani.

55.300,00 €

Sicilia > Enna > Leonforte

Via LETIZIA MILANI 2

Deposito

CESPITE G): Deposito (C/2) in Leonforte (EN), Via Letizia Milani n ° 2 piano T… cl. 2, cons. 13 m².

4.000,00 €

Sicilia > Enna > Troina

Contrada BUSCEMI SNC

Opificio

Fabbricato adibito a caseificio a piano terra sito in Troina, Contrada Buscemi s.n., con annesso terreno circostante di pertinenza, censito al N.C.E.U. del Comune di Troina al foglio 84

63.750,00 €

Sicilia > Enna > Catenanuova

Via padova SNC

Abitativo

intera proprietà dell’abitazione di tipo economico (A/3) di vari 5, piano 2°, censito al NCEU, fg. 1, part. 809, sub 5;

40.700,00 €

Sicilia > Enna > Catenanuova

Via padova 29

Magazzino

intera proprietà del magazzino (C/2), di mq 17, censito al NCEU, fg. 1, part. 809, sub 6, con prospiciente terrazzo di mq.43.

10.200,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Zona INDUSTRIALE DITTAINO SNC

Industriali/Artigianali

A) capannone industriale prefabbricato di forma rettangolare di circa 2.230 mq; B) capannone in acciaio di forma rettangolare di circa 400 mq adibito a deposito; C) tettoia di circa 45 mq adibita a locali tecnici; D) area pertinenziale di circa 3…

702.500,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

VIA PETRARCA N. 65

Abitativo

VILLETTA UNIFAMILIARE

277.500,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada Zotta – Sitica

Laboratorio

– fabbricato destinato a laboratorio, sito in Barrafranca ( EN ), c.da Zotta – Sitica – fabbricato destinato a magazzino, sito in Barrafranca ( EN ), c.da Zotta – Sitica – terreno sito in Barrafranca ( EN ), c.da Zotta – Sitica

146.800,00 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada Friddani

Abitativo

– fabbricato destinato a civile abitazione, sito in territorio del Comune di Piazza Armerina (EN), c.da Friddani, censito al N.C.F. del Comune di Piazza Armerina al foglio 77, part. 638, piano terra e primo piano, Cat. A/3, classe 2, consistenza …

111.650,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Via MATTEOTTI SNC

Deposito

Quota 1/1 della piena proprietà, in regime di separazione dei beni, dell’immobile facente parte dell’edificio posto tra le vie Fani e A. De Gasperi di Villarosa (EN)

14.080,00 €

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe

Via Medaglia D’Oro Angelo Pavone 75

Abitativo

Quota 18/36 della piena proprietà di: garage posto a piano seminterrato, ovvero completamente interrato da un lato e libero dal lato opposto, – appartamento posto a piano terra, ubicato a Valguarnera Caropepe in via Medaglia D’Oro Angelo Pavone n…

44.010,00 €



Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it