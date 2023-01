Aste giudiziarie 18/1/23 – n.16: Enna, Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto, Villarosa

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 18/1/23 – n.16

Sicilia > Enna > Aidone

Via adelasia 42

Abitativo

Piena proprietà di un Immobile urbano sito in Aidone, via Adelasia n. 42, in Catasto Fabbricati, Foglio 78, part 4580 sub 16 e 4582 sub 2 ( ex particella 691 sub 16, già particelle 692 e 691 sub 4, 691 sub 5, 691 sub 6, 691 sub 7, 691 sub 8, …

196.992,00 €

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Gentilomo

Abitativo

Appartamento al piano terra di 9 vani

147.023,44 €

Sicilia > Enna > Enna

Contrada Gentilomo

Commerciale

Locale ad uso commerciale di mq 110 e locale artigianale di 180 mq posti al piano seminterrato di un fabbricato.

85.667,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Contrada San Giovannello snc

Terreno

Piena proprietà dell’appezzamento di terreno sito in Villarosa, Contrada San Giovannello, per come in effetti si trova e per quanto in effetti misura, meglio censito nel NCT del Comune di Villarosa, foglio 34, particella 155 (estesa complessivame…

62.865,00 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Contrada San Giovannello snc

Terreno

Piena proprietà dell’appezzamento di terreno sito in Villarosa, Contrada San Giovannello, per come in effetti si trova e per quanto in effetti misura, nonché piena proprietà del fabbricato

215.014,50 €

Sicilia > Enna > Villarosa

Contrada San Giovannello snc

Terreno

1/3 di piena proprietà indistinta e indivisa dell’appezzamento di terreno sito in Villarosa, Contrada San Giovannello, nonché piena proprietà dei fabbricati siti in Villarosa, Contrada San Giovannello, destinata ad agriturismo

110.607,75 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 13

Abitativo

LOTTO A: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 13, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1364 sub. 8

71.339,06 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4

Abitativo

LOTTO E: Mansarda (locale deposito – sottotetto non abitabile) sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179

20.250,56 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4

Abitativo

LOTTO B: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 8, categoria A/2

58.941,56 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Piazza Unità d’Italia 4

Abitativo

LOTTO D: Unità immobiliare sita in Piazza Armerina, ubicata in Piazza Unità d’Italia n. 4, meglio censita nel NCEU del Comune di Piazza Armerina, foglio 179, particella 1367 sub. 11, categoria A/2

75.453,75 €

Sicilia > Enna > Regalbuto

Via Gian Filippo Ingrassia 327

Abitativo

Piena proprietà per l’intero di un appartamento sito in Regalbuto (EN), Contrada Savarino (oggi Via Gian Filippo Ingrassia n. 327), al primo piano di un fabbricato condominiale

50.596,88 €

Sicilia > Enna > Regalbuto

Via Don Giuseppe Campione 122

Abitativo

piena proprietà per l’intero di un appartamento sito in Regalbuto (EN), tra Via Don Giuseppe Campione e Via Cavour, meglio censito nel NCEU del Comune di Regalbuto, foglio 90, mappale 4165

55.003,22 €

Sicilia > Enna > Regalbuto

Via Don Giuseppe Campione 124

Commerciale

Piena proprietà per l’intero di una bottega – negozio in Regalbuto (EN), Via Don Giuseppe Campione n. 124, sita al piano terra

28.350,00 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Viale del Cimitero snc

Commerciale

Locale commerciale ubicato in Barrafranca, Viale del Cimitero s.n.c. , adibito ad esposizione, di superficie catastale pari a 125 mq. ed altezza interna di 3,00 metri (posto al piano terra di un fabbricato costituito da due piani), meglio censito…

50.765,63 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada San Giovanni SNC

Terreno

Appezzamento di terreno, sito in agro di Barrafranca, Contrada San Giovanni, esteso complessivamente are 41,10, per quanto in effetti misura e per come in effetti si trova, meglio censito nel NCT del Comune di Barrafranca, al foglio 29, mappali 3…

10.687,50 €

Sicilia > Enna > Barrafranca

Contrada San Giovanni SNC

Terreno

Appezzamento di terreno, sito in agro di Barrafranca, Contrada San Giovanni, esteso complessivamente are 13.84, per quanto in effetti misura e per come in effetti si trova, meglio censito nel NCT del Comune di Barrafranca, al foglio 29, mappale 3…

13.359,38 €











