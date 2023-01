Aste giudiziarie 24/1/23 – n.5: Enna, Nicosia, Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 24/1/23 – n.5

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Via Domenico Tempio 1

Abitativo

Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano primo , identificato al N.C.E. U. al foglio 179, p.lla 827 sub 9, per vani 6, et p.lla 852 sub 9, per vani 1, per una superficie complessiva di mq 93.20 – Zona Censuaria 1, Categoria A/2 – Abi…

51.862,50 €

Sicilia > Enna > Nicosia

Via Sant’andrea 49

Abitativo

piena proprietà di fabbricato a destinazione residenziale su tre elevazioni in Nicosia alla Via Sant’Andrea, al NCEU del Comune di Nicosia foglio 82, particella 706/1 aggraffata alla particella 707/3, consistenza 5,5 vani, superficie mq. 163.

40.837,50 €

Sicilia > Enna > Enna

Via plebiscito 29

Abitativo

piena proprietà di appartamento sito in Enna alla Via Plebiscito 29, piano terzo, destinazione residenziale, superficie mq 130,00, al NCEU del Comune di Enna foglio 74 particella 712 sub 7, con annessa quota di 2/28 di proprietà dell’autorimessa …

108.859,50 €

Sicilia > Enna > Piazza Armerina

Contrada ramaldo snc

Abitativo

Fabbricato in Piazza Armerina c/da Ramaldo, composto da due vani a piano seminterrato, da un ingresso, salone, cucina, stanza da pranzo, bagno a piano terra e da tre vani e accessori a primo piano; il fabbricato risulta censito come segue in C.U….

131.955,84 €

Sicilia > Enna > Enna

Agro di ENNA SNC

Terreno

Immobile 1), piena proprietà di appezzamento di terreno sito in c.da Oliva, riportato al C.T. del Comune di Enna

169.500,00 €











Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it